Чиновников Валкского самоуправления подозревают в мошенничестве на сумму 2 млн евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO) во вторник, 5 марта, провело уголовно-процессуальные действия, в том числе обыски, на нескольких объектах в Валке и других регионах Латвии в связи с мошенничеством на сумму не менее 2 млн евро, сообщили агентству LETA в бюро.
6 ноября 2023 года EPPO начала уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством и передала его KNAB для досудебного расследования.
KNAB подозревает, что несколько бывших и действующих должностных лиц самоуправления Валки, злоупотребляя своим служебным положением в корыстных целях, вместе с представителем одного из предприятий осуществляли незаконные действия в связи с двумя реализуемыми самоуправлением проектами.
Целью преступных действий было незаконное получение в общей сложности не менее 2 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития (ERDF) для финансирования проектов. Оба проекта связаны с инфраструктурой территории производственного здания.
В деле фигурируют четыре человека, ни к одному из них не применены меры пресечения.
Это не первый случай мошенничества в Валке. В рамках другого процесса KNAB в сотрудничестве с EPPO провел уголовно-процессуальные действия 7 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве на сумму по крайней мере 776 000 евро. Бюро расследует предполагаемое злоупотребление служебным положением в корыстных целях и мошенничество в особо крупных размерах.
По имеющейся в распоряжении KNAB информации, двое действующих и одно бывшее должностное лицо самоуправления Валкского края, возможно, злоупотребив служебным положением из корыстных побуждений, вместе с представителем одного из предприятий совершили незаконные действия с целью противоправного получения на реализацию проекта самоуправления по меньшей мере 744 000 евро из финансирования ERDF и 32 000 евро из бюджетной дотации. Проект связан со строительством производственного здания и связанной с ним инфраструктуры.
Следователи подозревают, что соответствующая инфраструктура могла быть построена в интересах конкретного предприятия с нарушением условий реализации проекта. В деле фигурируют четыре лица, и одним из них является бывший мэр Валки Вентс Армандс Крауклис.
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