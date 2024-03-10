МОНИТОРИНГ ИНТЕГРАЦИИ ⟩ Половина граждан РФ в Эстонии хотят получить ее гражданство

В начале марта был готов отчет об интеграции эстонского общества, который составляется на основании обширного социологического исследования. Оно проводится раз в три года по заказу Министерства культуры. В этот раз в фокусе внимания социологов были такие новые темы, как переход на эстонский язык обучения и готовность в случае военной агрессии защищать Эстонию с оружием в руках. Мониторинг показал весьма любопытные результаты, пишет Rus.Postimees.
Исследование показало, что самым большим барьером на пути к интеграции остается взаимное недоверие между эстонской и неэстонской общинами и этот барьер стал из-за российской агрессии против Украины еще выше.
При определении степени интегрированности разных групп людей социологи исходили не столько из владения эстонским языком, сколько из таких факторов, как идентификация себя с Эстонией, участие в жизни эстонского общества, доверие к эстонскому государству, отношение к оборонной политике Эстонии.
Были выделены пять групп, или кластеров, которые будут упоминаться ниже в тексте. Впервые проведенный в этом мониторинге сравнительный анализ отношения к интеграции выявил аналогичную структуру интеграционных кластеров среди эстонских и русскоязычных респондентов.
Три кластера (A,B,C) - положительные примеры интегрированности, а два кластера (D, E) - негативные примеры. Они объединяют в слабой степени интегрированных или совершенно неинтегрированных людей.
Кластер А - полностью интегрированные люди (их 18%);
Кластер В - локально интегрированные местные патриоты (23%);
Кластер С - прагматичный тип положительной интеграции, или прагматики (17% неэстонского населения);
Кластер D - частично интегрированные и негативно настроенные к Эстонии люди (15%);
Кластер Е - полностью неинтегрированные негативно настроенные люди (28% неэстонского населения Эстонии).
В сумме они дают 101 %, что объясняется округлением. Подробнее о кластерах в русскоязычном и эстонском сообществах мы сегодня тоже написали.
Опрос, проведенный в 2023 году, подтверждает, что доля жителей Эстонии других национальностей с активным знанием эстонского языка - то есть свободно владеющих - в последнее десятилетие постоянно растет и сейчас составляет почти половину неэстонского населения страны (46%).
Доля тех, кто вообще не владеет эстонским языком, снизилась с 20% до 4%. Начатый в 2023 году переход на эстонский язык обучения призван ускорить этот процесс в ближайшие годы. Положительно оценен рост числа граждан Эстонии и снижение числа лиц с неопределенным гражданством (серопаспортников). Их число снизилось до 60 тысяч и сегодня серопаспортники составляют всего 4,7% от всего населения.
Правда, практически неизменным осталось количество граждан России - их более 80 000 человек. Исследование показало, что половина постоянных жителей Эстонии с российским гражданством хотели бы получить гражданство Эстонии, но считают бюрократические процедуры, через которые нужно пройти в России, очень сложными, если не невозможными в нынешних условиях.
Война вызвала серьезный раскол
24 февраля 2022 года началась полномасштабная агрессия России против Украины. Война в Украине повлияла на экономику Эстонии и ощущение безопасности жителей нашей страны, а также на состав населения, поскольку в Эстонию прибыло много военных беженцев.
Агрессия России против Украины повлияла на контекст мониторинга интеграции, так как в него был добавлен аспект безопасности. В опросник был добавлен блок вопросов о влиянии войны в Украине.
В Эстонии живет много русских по национальности, и сложившаяся после начала войны ситуация между одними людьми обострила человеческие отношения, а между другими укрепила солидарность. В ходе опроса у постоянных жителей Эстонии спрашивали, насколько война, развязанная Россией против Украины, влияет на их жизнь.
Ответы разделили респондентов почти поровну на две большие группы: 38% считают, что война их жизнь задела мало или вообще не задела, а 37% считают, что война сильно или очень сильно повлияла на их жизнь. Оставшаяся часть - то есть 26% постоянных жителей Эстонии - затруднились ответить точно.
При этом выяснилось, что среди людей, на жизнь которых война повлияла очень сильно или сильно, преобладают не эстонцы, а жители Эстонии других национальностей. Среди них 23% составляют граждане России и 48% - жители Эстонии, имеющие гражданство другой страны.
Жители Эстонии преимущественно согласны с утверждением, что война разрушила весь безопасный мир, в котором мы прежде жили. Полностью согласны или скорее согласны с этим 73% респондентов, и среди них тоже много тех, кто ответил, что на их жизнь война повлияла особенно сильно.
Большинство жителей Эстонии согласны, что военное противостояние Запада и России означает, что человек должен сделать выбор, на чьей стороне он находится. С этим утверждением согласны более половины жителей Эстонии, причем среди ответивших утвердительно эстонцев больше, чем жителей Эстонии других национальностей.
Среди жителей Эстонии других национальностей с необходимостью выбрать сторону согласны полностью интегрированные жители (А-кластер) и также «местные патриоты» (B-кластер). Не согласны выбирать сторону в военном противостоянии люди из группы практически неинтегрированных людей (Е-кластер).
Пятая часть живущих в Эстонии неэстонцев считает, что война нанесла ущерб отношениям между людьми и создала напряженность с близкими. 49% эстонцев считают, что война не оказала воздействия на их отношения с другими людьми. Особенно влияние войны на отношения между людьми ощутили две группы: полностью интегрированные жители Эстонии (А-кластер) и практически не интегрированные (кластер Е).
Однако и эстонцы, и жители Эстонии других национальностей почти одинаково ощущают раскол между эстонской и русскоязычной общинами. Об это заявила треть опрошенных. Русскоязычные жители Эстонии особенно избегают разговоров с эстонцами о войне России против Украины.
70% постоянных жителей Эстонии положительно относятся к поддержке Эстонского государства воюющей Украине. При этом положительную оценку дают 83% эстонцев и 44% людей других национальностей.
В этих 75 процентах преобладают мужчины с более высокими доходами и люди с высшим образованием. Они же представляют преимущественно кластеры А и В - полностью интегрированные и местные патриоты. Среди них негативное отношение к поддержке Украины было очень незначительным.
Гражданство и доверие к Эстонии
Из постоянных жителей Эстонии, которые не имеют эстонского гражданства, хотели бы его получить 48%. Российское гражданство хотят получить 7% постоянных жителей Эстонии без эстонского гражданства. Среди тех, кого устраивает их гражданство, преобладают люди с украинским или другим гражданством (не Эстонии и не России).
Причины, по которым люди хотят получить эстонское гражданство, носят прежде всего политический и социальный характер: 91% желающих обосновывают это желание возможностью голосовать и участвовать в общественной жизни Эстонии. Вторая причина - больше возможностей для свободного передвижения и путешествий.
Более интегрированные граждане Эстонии без гражданства (кластеры A, B и C), которые хотят получить гражданство Эстонии, главным аргументом в подавляющем большинстве случаев назвали возможность активно участвовать в политической жизни. Среди менее интегрированных людей более распространенной причиной получения гражданства названа свобода передвижения по миру.
У тех, кто наоборот не хочет получать гражданство Эстонии, спрашивали о причинах такого нежелания. Только 17% сказали, что они не могут сдать экзамен по эстонскому языку. В предыдущем мониторинге об этом упомянули 30%.
Основная причина отсутствия эстонского гражданства заключается в том, что это совершенно не мешает жить в Эстонии. Так отвечали преимущественно серопаспортники. Граждане России говорили, что хотели бы сохранить именно это гражданство. Также упоминали желание свободно посещать Россию без визы.
Кто готов воевать за Эстонию?
Агрессия России против Украины существенно повлияла на опросник мониторинга. В него были добавлены вопросы об обороне и безопасности. Совокупный набор факторов, который формирует эстонскую идентичность, включает в себя эмоциональную привязанность к земле, к обществу, государству, истории и традициям Эстонии, а также готовность внести свой вклад в развитие Эстонии.
Однако индекс лояльности к национальной обороне включает в себя доверие к эстонским силам обороны и структурам безопасности, отношение к военной поддержке НАТО и Украины, а также готовность участвовать в национальной обороне.
Хотя у эстонцев лояльность к национальной обороне выше, чем у неэстонцев, но не кардинально. 93% эстонцев и 83% неэстонцев имеют среднюю или сильную эстонскую идентичность. Сильную лояльность к национальной обороне проявили 86% эстонцев и две трети (67%) неэстонцев.
В ходе опроса установлена сильная связь между экономическим благополучием и готовностью защищать эстонское государство. Среди нормально обеспеченных людей более чем в два раза больше имеющих очень высокую лояльность к национальной обороне (47%), чем среди респондентов, у которых дела идут плохо (22%).
Заставляет задуматься и тот факт, что наличие эстонского гражданства не играет решающей роли в лояльности. А именно, оказалось, что среди граждан Эстонии других национальностей тех, кто был бы готов защищать Эстонию, было даже меньше, чем среди граждан России (29%) и других стран, таких как Латвия, Украина или Беларусь (59%), которые постоянно проживают в Эстонии.
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