Министр обороны Германии выступил против ввода войск в Украину

Глава Минобороны ФРГ при этом указал на нехватку боеприпасов в Украине. "Мы должны сделать все возможное по всему миру, чтобы собрать, закупить и произвести все, что возможно, чтобы поддержать Украину как можно лучше", - заявил он.

Заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Дискуссия в европейских странах о возможной отправке войск западных государств в Украину была вызвана резонансным заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона на эту тему. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - сказал он по итогам конференции в поддержку Украины, которая прошла в Париже 26 февраля.

После заявления Макрона идею отправки своих войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Великобритания, Чехия, Польша, Венгрия, Болгария, Испания и Италия. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов отправки войск в Украину. Канада, которая тоже является членом Североатлантического альянса, заявила, что может теоретически разместить военных в Украине, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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