Гражданин Украины, въезжавший в Латвию, хотел пересечь государственную границу без документов, подтверждающих цель и обстоятельства его пребывания, а также без действительного проездного документа.

Получив отказ во въезде, мужчина передал пограничникам 50 евро в качестве взятки, чтобы те разрешили ему пересечь границу без документов.

В отношении гражданина Украины 1966 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 323 Уголовного закона. Мужчина объявлен подозреваемым и заключен под арест в качестве меры пресечения.

Взяточничество квалифицируется как тяжкое преступление, которое в соответствии с Уголовным законом Латвии наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом в размере от 20 до 2 000 латвийских минимальных месячных зарплат.

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