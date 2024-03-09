С проблемами столкнулся эстонско-финский электрокабель Estlink 1

EstLink 1 - соединяющий Эстонию и Финляндию электрический кабель, который заработал в 2006 году. Мощность кабеля составляет 350 мегаватт.

В 4:26 в субботу EstLink 1 отключился в Финляндии. Аварию вызвала техническая неполадка на конвертерной станции в Эспоо. Причины неполадки выясняются с раннего утра. Кабель цел.

Надежность снабжения Эстонии гарантирована и вне опасности. На момент отключения ток на низкой мощности шел на направлении Эстония - Финляндия.

Недавно построенный кабель Estlink 2 не работает с конца января из-за технической неисправности.

Обе страны также планируют строительство третьей подводной линии электропередачи Estlink 3.

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