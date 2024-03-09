Орбан в пятницу отправился во Флориду, где встретился со своим "хорошим другом" Трампом. Премьер-министр Венгрии часто выражал надежду, что Трамп в ноябре вернется в Белый дом.

На мероприятии в рамках предвыборной кампании Демократической партии Байден указал, что Трамп встречался с "венгерским Орбаном, который ясно сказал, что по его мнению, демократия не работает, и он хочет диктатуру".

"По моему мнению, будущее есть в случае, если мы защищаем демократию, а не разрушаем ее", - добавил Байден.

Байден также раскритиковал заявления Трампа о том, что он позволит России делать что угодно с членами НАТО, которые не выполняют свои обязательства по финансированию обороны.

Орбан вечером в пятницу в соцсетях опубликовал фотографии и видео со встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, используя предвыборный слоган Трампа "Сделайте Америку снова великой, господин президент!".

"Нет лучше, умнее и совершеннее лидера, чем Виктор Орбан. Он фантастичен", - говорит на видеозаписи Трамп.