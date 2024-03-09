Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа, который, скорее всего, станет кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах президента США, за состоявшуюся в пятницу встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, указал, что глава правительства Венгрии "хочет диктатуру", сообщает AFP.
Орбан в пятницу отправился во Флориду, где встретился со своим "хорошим другом" Трампом. Премьер-министр Венгрии часто выражал надежду, что Трамп в ноябре вернется в Белый дом.
На мероприятии в рамках предвыборной кампании Демократической партии Байден указал, что Трамп встречался с "венгерским Орбаном, который ясно сказал, что по его мнению, демократия не работает, и он хочет диктатуру".
"По моему мнению, будущее есть в случае, если мы защищаем демократию, а не разрушаем ее", - добавил Байден.
Байден также раскритиковал заявления Трампа о том, что он позволит России делать что угодно с членами НАТО, которые не выполняют свои обязательства по финансированию обороны.
Орбан вечером в пятницу в соцсетях опубликовал фотографии и видео со встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, используя предвыборный слоган Трампа "Сделайте Америку снова великой, господин президент!".
"Нет лучше, умнее и совершеннее лидера, чем Виктор Орбан. Он фантастичен", - говорит на видеозаписи Трамп.
"Его не надо оценивать противоречиво, если он сказал: "Это будет так", то так все и закончится. Он - начальник", - добавил бывший президент США.
"Визит подчеркнул важность налаживания отношений между американскими и венгерскими консерваторами и выгоды, которые может принести избрание президента Трампа в ноябре", - прокомментировал помощник Орбана Гладден Папин.
После встречи Орбан отметил, что Трамп - "президент мира".
"Нам - венграм - нужно сделать только одно, в частности, честно признать: миру было бы лучше и Венгрии было бы лучше, если бы господин президент Дональд Трамп вернулся к власти в США", - сообщил премьер-министр Венгрии.
Венгрия - единственная страна Евросоюза, которая после полномасштабного вторжения России в Украину поддерживала тесные связи с Кремлем.
Орбан регулярно выступает за незамедлительное перемирие и мирные переговоры, утверждая, что Трамп, который ранее выражал восхищение Путиным, лучше всего подходит для поиска путей выхода из конфликта.
Лидер Венгрии разозлил других лидеров ЕС, встретившись в сентябре с Путиным, и ранее он выступал против западных санкции против Москвы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!