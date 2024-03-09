Для семей тех, кто находился на борту, это были 10 лет бесконечного горя и борьбы за продолжение поисков, чтобы наконец выяснить, что произошло с рейсом MH370 и почему.

Ли объехал весь мир в поддержку этой кампании. По его словам, он потратил все свои сбережения на поездки в Европу и Азию, а также на пляжи Мадагаскара, где были обнаружены обломки пропавшего самолета.

Он говорит, что хотел потрогать песок в том месте, где, возможно, его сына выбросило на берег. Он помнит, как кричал в Индийский океан Янлину, что он приехал, чтобы забрать его домой.

«Я отправлюсь хоть на край света, чтобы найти своего сына», — говорит он.

Супруги, которым сейчас за 60, живут в сельской местности китайской провинции Хэбэй. Большая часть их доходов уходит на оплату учебы детей, и у них никогда не было денег на путешествия.

Янлин был первым человеком в их деревне, который поступил в университет, и первым, кто получил работу за границей — в телекоммуникационной компании в Малайзии. На рейсе MH370 он возвращался в Китай, чтобы получить визу.

«До этого случая мы даже не бывали в соседнем городе Ханьдань», — говорит его отец.