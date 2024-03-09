CNN: США готовились к ядерному удару Путина по Украине в конце 2022 года

США серьезно готовились к возможному ядерному удару России по территории Украины в конце 2022 года. Об этом со ссылкой на двух должностных лиц высокого ранга в администрации президента Джо Байдена сообщает CNN.
По словам источников, использование ядерного оружия в Украине считалось реальным после нескольких разгромов российской армии в Украине, например, когда она отступала в Харьковской области или когда была вынуждена покинуть Херсон.
Оценка была сделана на основе "чрезвычайно чувствительных данных", которые получила разведка США, утверждают источники CNN: рассматривалась вероятность того, что Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие.
Чиновник Белого дома сказал, что это не был "гипотетичный риск", а информация, которую "мы получили": "Нужно было провести планирование, чтобы мы были оптимально подготовлены к случаю, если немыслимое ранее событие все-таки произойдет".
Совет по нацбезопасности Белого дома с лета 2022 года по осень 2022 года провел ряд собраний, чтобы подготовить ответную реакцию на возможный ядерный удар России.
Перед этим российские чиновники выступили с сообщением о планах Украины якобы взорвать "грязную бомбу", что США считали причиной для использования тактического ядерного оружия.
По словам американских военных, Кремль мог сделать такой шаг, чтобы предотвратить дальнейшую потерю занятых украинских земель или нападения на территории России.
В то же время западная разведка перехватила переговоры между российскими чиновниками, который действительно обсуждали возможность ядерного удара, сообщает CNN. Именно эти перехваченные фрагменты разговоров помогли разведки спрогнозировать вторжение России в Украину в феврале 2022 года, однако на этот раз в распоряжении США не было информации непосредственно о подготовке к использованию ядерных сил.
"У нас были определенные возможности проследить за передвижением (российских) ядерных сил. И ни в один момент мы не видели сигналов о шагах, которые мы ждали от них, если бы они решили идти путем использования ядерного оружия", - рассказал CNN источник.
Он указал, что США провели несколько закрытых переговоров с МИД и генштабом РФ, чтобы предупредить о последствиях использования ядерного оружия и оценить намерения Кремля. В то же время Вашингтон обратился к Индии и Китаю, после чего Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили с публичными сообщении о недопустимости ядерной войны.
Это помогло предотвратить кризис, считает источник CNN: "Демонстрация озабоченности международного сообщества, и в частности стран глобального юга, которые важны для России, также была важным и убедительным фактором, чтобы показать, какой будет цена".
Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил, что стратегические силы РФ находятся "в особом режиме" и шесть месяцев спустя угрожал использовать "все доступные средства", чтобы защитить оккупированные территории Украины.
В начале 2023 года Путин объявил о прекращении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США, а месяц спустя объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.
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