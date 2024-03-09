CNN: США готовились к ядерному удару Путина по Украине в конце 2022 года

В то же время западная разведка перехватила переговоры между российскими чиновниками, который действительно обсуждали возможность ядерного удара, сообщает CNN. Именно эти перехваченные фрагменты разговоров помогли разведки спрогнозировать вторжение России в Украину в феврале 2022 года, однако на этот раз в распоряжении США не было информации непосредственно о подготовке к использованию ядерных сил.

"У нас были определенные возможности проследить за передвижением (российских) ядерных сил. И ни в один момент мы не видели сигналов о шагах, которые мы ждали от них, если бы они решили идти путем использования ядерного оружия", - рассказал CNN источник.

Он указал, что США провели несколько закрытых переговоров с МИД и генштабом РФ, чтобы предупредить о последствиях использования ядерного оружия и оценить намерения Кремля. В то же время Вашингтон обратился к Индии и Китаю, после чего Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили с публичными сообщении о недопустимости ядерной войны.

Это помогло предотвратить кризис, считает источник CNN: "Демонстрация озабоченности международного сообщества, и в частности стран глобального юга, которые важны для России, также была важным и убедительным фактором, чтобы показать, какой будет цена".

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил, что стратегические силы РФ находятся "в особом режиме" и шесть месяцев спустя угрожал использовать "все доступные средства", чтобы защитить оккупированные территории Украины.

В начале 2023 года Путин объявил о прекращении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США, а месяц спустя объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

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