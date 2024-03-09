Сообщается, что число патрульных групп в центре Москвы и на отдельных видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, кроме того, на дежурство отправлены сотрудники в гражданском.

Кроме того, как пишут российские СМИ, в составе патрулей должна быть женщина. Возможно, это связано с тем, что проверять нужно как женщин, так и мужчин.

Напомним, посольство США в России предупредило, что экстремисты имеют "неизбежные планы" нападения на Москву.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - предупредило диппредставительство в пятницу.

Других деталей о возможных терактах в Москве в сообщении нет.

Посольство Нидерландов в Москве также призвало граждан страны быть бдительными в связи с возможными терактами в конце этой недели.

МИД Латвии в пятницу также призвал граждан не посещать Россию в связи с угрозами возможных терактов в течение ближайших 48 часов и избегать мест массовых собраний в Москве.

На сайте Министерства иностранных дел говорится, что, учитывая напряженную ситуацию в сфере международной безопасности и непредсказуемые внутриполитические события в России, Министерство вновь призывает граждан Латвии не ездить в Россию, а тех, кто находится в стране, как можно скорее покинуть ее.

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