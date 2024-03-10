"Оскар-2024". 11 фактов, которые нужно знать о церемонии этого года

Четыре года спустя члены американской киноакадемии, похоже, прислушались к совету Джун Хо: на премию за лучшую картину было номинировано больше фильмов на иностранных языках, чем когда-либо прежде.

В 2024 году в номинации «Лучшая картина» на премию «Оскар» были представлены два фильма на иностранных языках, а также один американский, но частично снятый на иностранном языке.

Хотя эта цифра не кажется поразительной, это новый рекорд за всю 96-летнюю историю премии, в которой еще ни разу за один год на «Лучшую картину» не номинировалось более одного фильма не на английском.

Французская судебная драма «Анатомия падения» Жюстин Трие, дебютировавшая на кинофестивале в Каннах, номинирована на лучшую картину, а также в четырех других категориях, включая лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов» (The Zone Of Interest), драма о Холокосте на немецком языке, снятая в Великобритании и также дебютировавшая в Каннах, получил номинацию на лучшую картину, а также четыре дополнительные номинации.

В номинации «Лучший фильм» в этом году также представлена драма кореянки Селин Сонг «Прошлые жизни», рассказывающая о потерянной любви на корейском и английском языках.

Ирландский актер Киллиан Мерфи номинирован на лучшего актера за роль в фильме «Оппенгеймер», рассказывающем об истории изобретения атомной бомбы Фото: EPA

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«Оппенгеймер» — фаворит церемонии этого года, причем в основных номинациях, включая «Лучший фильм».