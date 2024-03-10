Прокомментировал публицист и ответ Аллы Пугачевой Стасу Михайлову: "Это было сделано очень мастерски. Мне прислали это видео, возможно, до того, как оно было обнародовано". "Это классика", - смеясь сказал Артемий Троицкий, назвав ролик хитовым.

"Конечно, они ее боятся. Вся история с Аллой Пугачевой выходит боком аппарату президента, Кремлю, Путину. Я уверен, что там на всех закрытых совещаниях это было признано контрпродуктивным.

Там говорили и требовали: "Не трогать Пугачеву". Потому что каждому человеку, даже последнему мудаку понятно,

что Алла Борисовна Пугачева - это гораздо больше, чем президент Путин. Это один из символов страны, один из символов нации", - указал он.

Артемий Троицкий подчеркнул, что Алла Борисовна - это оставшийся в живых символ СССР, а "СССР - это козырная карта в руках нынешней администрации":

"Алла Пугачева - это символ того, к чему пытаются приклеиться все эти придурки. Конечно, когда Алла Пугачева им вставляет по самое не хочу, то естественно для них это весьма болезненно".

"Нынешней власти тягаться с Аллой Пугачевой крайне не выгодно", - пояснил он. Конечно, для молодого российского поколения Примадонна не так много значит, но оно по мнению Троицкого для Путина потеряно.

Видео: интервью с Артемием Троицким

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!