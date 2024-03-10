Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий в беседе с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" поделился мнением о статусе Аллы Пугачевой в РФ.
Прокомментировал публицист и ответ Аллы Пугачевой Стасу Михайлову: "Это было сделано очень мастерски. Мне прислали это видео, возможно, до того, как оно было обнародовано". "Это классика", - смеясь сказал Артемий Троицкий, назвав ролик хитовым.
"Конечно, они ее боятся. Вся история с Аллой Пугачевой выходит боком аппарату президента, Кремлю, Путину. Я уверен, что там на всех закрытых совещаниях это было признано контрпродуктивным.
Там говорили и требовали: "Не трогать Пугачеву". Потому что каждому человеку, даже последнему мудаку понятно,
что Алла Борисовна Пугачева - это гораздо больше, чем президент Путин. Это один из символов страны, один из символов нации", - указал он.
Артемий Троицкий подчеркнул, что Алла Борисовна - это оставшийся в живых символ СССР, а "СССР - это козырная карта в руках нынешней администрации":
"Алла Пугачева - это символ того, к чему пытаются приклеиться все эти придурки. Конечно, когда Алла Пугачева им вставляет по самое не хочу, то естественно для них это весьма болезненно".
"Нынешней власти тягаться с Аллой Пугачевой крайне не выгодно", - пояснил он. Конечно, для молодого российского поколения Примадонна не так много значит, но оно по мнению Троицкого для Путина потеряно.
Видео: интервью с Артемием Троицким
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