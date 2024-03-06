"Вернусь - скажу, что думаю": Пугачева ответила Михайлову

Ранее российский исполнитель Стас Михайлов заявил, что успешным людям якобы вообще никогда нельзя критиковать родную страну. С его слов, артисты, которые перестают это понимать, исчезают как личности. "Простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги", - цитирует Михайлова The Voice Mag.

На это в своих соцсетях отреагировала Алла Борисовна:

"Стасик Михайлов, что с тобой? Это я - безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да, я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те.

Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-Богу, скажу, что думаю. А что, я могу и сейчас: "Мудак ты, Стасик!" - с улыбкой сказала Примадонна на видео в Instagram.

Напомним, 3 марта Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню супруги: "Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева". В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным.

После начала войны Максим Галкин неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. В сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло его в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". После Алла Пугачева сделала заявление: "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем". Супруги после начала войны в Украине вместе с детьми в РФ не проживают.

Видео: Пугачева и Галкин на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (2023 г.)

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