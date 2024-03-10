Изменения коснулись таких популярных в Латвии картографических и навигационных сервисов, как Google Maps и Waze, на карте по открытым данным OpenStreetMap и в браузере карт balticmaps.eu, поддерживаемом издательством Jāņas sēta.

Иногда нужный объект можно найти, также используя в поисковом запросе старый адрес.

Тем временем на платформе Bing Maps, принадлежащей технологическому гиганту Microsoft, все еще указаны старые названия улиц Риги.

Как сообщалось, 21 февраля Рижская дума приняла решение переименовать улицу Маскавас и ряд других улиц столицы. Новые названия улиц Риги - Латгалес, Ластадияс, Яня Клидзея, Карлиса Миленбаха, Вилхелма Пурвиша, Вилиса Плудониса, Эмилияс Беньяминяс, Валерияс Сейлес и Аугуста Спариня - уже действительны и могут использоваться, подчеркивает муниципалитет.

Изменения внесены в государственные реестры, но изменения в городской среде происходят постепенно.

Изменения зарегистрированы в кадастре Государственной земельной службы. Жителям не нужно менять документы, так как действующий адрес на момент их оформления был юридически правильным. В особых случаях, например, в разрешениях, лицензиях, договорах и других документах, когда этого требуют нормативные акты и условия, изменения должны вноситься самими жильцами с указанием нового названия улицы.

Решением Рижской думы предусмотрено, что смену адресных и именных табличек необходимо произвести в течение трех месяцев с момента принятия решения, так как для идентификации адресов, закупки, изготовления и замены табличек необходимо время. Знаки изготовит Департамент территориального благоустройства Главной администрации Рижской думы. Управляющим домами и владельцам придется устанавливать их самостоятельно. Муниципалитет проинформирует о порядке получения знаков.

Прогнозируется, что изменение названий улиц может стоить муниципалитету около 80 000 евро, но точная сумма будет известна только после совершения покупки.

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