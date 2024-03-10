"В списке 100 названий": депутат Рижской думы о переименовании улиц

Ранее "Прогрессивные" не были сильными адептами переименования, и, когда мэром был Мартиньш Стакис (тогда - беспартийный, а ныне член фракции "Прогрессивных") было переименовано лишь несколько улиц.

Но новая коалиция приняла решение о переименовании еще шести улиц, и партия "Прогрессивные" проголосовали за это решение.

"Мы до сих пор считаем, что перед тем, как переименовывать улицы, мы должны бы их отремонтировать. И сделать так, чтобы люди, которые живут на этих улицах, знали, что Рижская дума сперва позаботилась о том, что у них есть хороший асфальт. Но в этой ситуации мы не видели смысла начать об этом всякие дискуссии", - признался Клейнбергс.

Кроме того депутат признал, что, если бы "Прогрессивные" проголосовали по-другому, то их политические оппоненты воспользовались бы этим, чтобы обвинить их в прокремлевских настроениях.

"Национальное объединение потеряло врага. Оно хочет его найти. Мы просто не дали возможность им найти этого врага в этом голосовании", - сказал Клейнбергс.