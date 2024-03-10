"В списке 100 названий": депутат Рижской думы о переименовании улиц

В эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?" депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс объяснил, почему "Прогрессивные" изменили свою позицию по переименованию улиц, а также намекнул, какие еще рижские улицы могут поменять свое название.
Ранее "Прогрессивные" не были сильными адептами переименования, и, когда мэром был Мартиньш Стакис (тогда - беспартийный, а ныне член фракции "Прогрессивных") было переименовано лишь несколько улиц.
Но новая коалиция приняла решение о переименовании еще шести улиц, и партия "Прогрессивные" проголосовали за это решение.
"Мы до сих пор считаем, что перед тем, как переименовывать улицы, мы должны бы их отремонтировать. И сделать так, чтобы люди, которые живут на этих улицах, знали, что Рижская дума сперва позаботилась о том, что у них есть хороший асфальт. Но в этой ситуации мы не видели смысла начать об этом всякие дискуссии", - признался Клейнбергс.
Кроме того депутат признал, что, если бы "Прогрессивные" проголосовали по-другому, то их политические оппоненты воспользовались бы этим, чтобы обвинить их в прокремлевских настроениях.
"Национальное объединение потеряло врага. Оно хочет его найти. Мы просто не дали возможность им найти этого врага в этом голосовании", - сказал Клейнбергс.
Комментируя недавно появившиеся сообщения о том, что менять некоторые таблички придется самим домовладельцам, политик возложил всю ответственность на мэра Риги Вилниса Кирсиса.
"Когда при Мартиньше Стакисе мы дискутировали о переименовании улиц, мы спросили у департаментов, сколько будут стоить таблички с названиями и работа по их смене, и учли это в бюджете. Насколько я понимаю, в этом случае такого решения не было.
Нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис со своим вице-мэром Эдвардом Ратниексом про это, наверное, не думали.
[За счет самоуправления] будут меняться только таблички на углах улицы. Но те таблички, которые у каждого дома с названием улицы и номером, они, к сожалению, будет меняться за деньги рижан", - сказал депутат.
На вопрос о том, почему же этот вопрос на заседании не подняли "Прогрессивные", политик ответил, что партия не участвовала в приготовлении решения.
Говоря о будущем, Клейнбергс рассказал, что список потенциальных объектов для переименования состоит из более чем 100 пунктов.
"Насколько я знаю, у вице-мэра Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) есть список где-то из 100 наименований улиц. Улица Элизабетес, например. Там есть возможность большой мысли лететь. Как я и говорил, Национальному объединению нужен враг", - считает представитель "Прогрессивных".
Полностью интервью с Виестуром Клейнбергсом вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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