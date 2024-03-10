По делу о коррупции в Ропажском крае обвиняются и депутаты; фигурируют деньги и бутылка коньяка

De Facto выяснила, кому и за какие преступления прокуратура уже выдвинула обвинения. Трем бывшим членам закупочной комиссии в уже упомянутом конкурсе по содержанию дорог. Взяточничество вменяется не всем. Например, депутата думы Гундара Криевса обвиняют в разглашении неподлежащей разглашению информации, в частности, в передаче документации еще необъявленного конкурса представителям Gludi LM.

Самые тяжелые обвинения выдвинуты против другого депутата и бывшего главы закупочной комиссии Кампе. Его обвиняют в двух эпизодах взяточничества - в одном фигурируют 2000 евро, во втором - бутылка коньяка.

Кампе, который также является исполнительным директором Getliņi Eko, в разговоре с De Facto свою вину отрицает. По его словам, это недоразумение или ложная информация, о чем он уже рассказал ответственному учреждению.

Третий член закупочной комиссии, против которого строится обвинение - Линда Бейкмане, бывший специалист отдела закупок думы, которую после начатого KNAB расследования перевели на должность специалиста услуг в отдел правового контроля. С клиентами она не работает, отмечает руководитель думы. Бейкмане обвиняют в получении 200 евро от бывшего члена правления Gludi LM Олега Мурзичса. Она обвинения во взяточничестве категорически отвергает.

Бывшего владельца и члена правления Gludi LM Мурзичса обвиняют в даче взятки депутату Кампе. В частности, уже упомянутые 2000 евро по версии обвинения передала группа, в которую входили Мурзичс, руководитель строительных работ Gludi LM Янис Кейданс и частное лицо Кристап Шварцс, знакомый Бейкмане. В даче бутылки коньяка обвиняется только Шварцс.

Кроме того, в ходе расследования дела Ропажской краевой думы KNAB обнаружил и другие предполагаемые нарушения, связанные со Шварцсом. Это дело, о котором KNAB ранее сообщал в пресс-релизе под названием "Отдельные лица выдают себя за государственных служащих и подкупают предпринимателей", уже передано в суд. Суть дела: чтобы добиться уменьшения налоговой задолженности компании, ее представители передали взятку в размере 1500 евро и наручные часы. Теперь наказание грозит не только Шварцсу и его подельникам, но и обоим предпринимателям.

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