По делу о коррупции в Ропажском крае обвиняются и депутаты; фигурируют деньги и бутылка коньяка

Год назад в нескольких муниципальных зданиях Ропажского края - как в Улброке, так и в Берги - побывали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Из процесса, в центре которого была победа гаркалнской фирмы по строительству дорог Gludi LM в конкурсе на содержание дорожного покрытия на два года, выросли еще несколько. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, кроме представителей Gludi LM обвинения выдвинуты еще и пяти должностным лицам Ропажской краевой думы, в том числе двум депутатам, которые были членами закупочной комиссии. Две тысячи евро и бутылка коньяка - такова упомянутая в обвинении возможная взятка председателю закупочной комиссии Гунтису Кампе.
Год назад De Facto сообщала, что интерес KNAB, скорее всего, вызвала гаркалнская фирма Gludi LM, которая регулярно выигрывала в муниципальных конкурсах на ремонт ям. Тогда KNAB не раскрыл, с каким конкурсом могло быть связано возможное взяточничество, однако теперь подтвердил, что в результате коррупции фирма заключила договор более чем на 680 тысяч евро с Ропажской краевой думой на содержание и благоустройство дорог.
В связи с этой закупкой KNAB попросил обвинить четырех должностных лиц, двух представителей предприятия и одно физическое лицо. Кроме того, расследуя, возможно, систематическое взяточничество чиновников Ропажской краевой думы со стороны фирмы Gludi LM, KNAB из этого уголовного процесса выделил еще три дела.
Глава Ропажской краевой думы Вита Паулене за год с начала расследования по сути дела больше информации от KNAB не получила, однако расследованием удовлетворена:
"Этот случай, конечно, очень благоприятен для муниципалитета Ропажского края в том смысле, что если существует такая система, которую мы не можем ощутить или увидеть своими собственными средствами, то эта система ликвидирована и больше не существует такой тени подозрения в коррупции. И что коррупционные сделки в муниципалитете больше не происходят и не будут происходить".
De Facto выяснила, кому и за какие преступления прокуратура уже выдвинула обвинения. Трем бывшим членам закупочной комиссии в уже упомянутом конкурсе по содержанию дорог. Взяточничество вменяется не всем. Например, депутата думы Гундара Криевса обвиняют в разглашении неподлежащей разглашению информации, в частности, в передаче документации еще необъявленного конкурса представителям Gludi LM.
Самые тяжелые обвинения выдвинуты против другого депутата и бывшего главы закупочной комиссии Кампе. Его обвиняют в двух эпизодах взяточничества - в одном фигурируют 2000 евро, во втором - бутылка коньяка.
Кампе, который также является исполнительным директором Getliņi Eko, в разговоре с De Facto свою вину отрицает. По его словам, это недоразумение или ложная информация, о чем он уже рассказал ответственному учреждению.
Третий член закупочной комиссии, против которого строится обвинение - Линда Бейкмане, бывший специалист отдела закупок думы, которую после начатого KNAB расследования перевели на должность специалиста услуг в отдел правового контроля. С клиентами она не работает, отмечает руководитель думы. Бейкмане обвиняют в получении 200 евро от бывшего члена правления Gludi LM Олега Мурзичса. Она обвинения во взяточничестве категорически отвергает.
Бывшего владельца и члена правления Gludi LM Мурзичса обвиняют в даче взятки депутату Кампе. В частности, уже упомянутые 2000 евро по версии обвинения передала группа, в которую входили Мурзичс, руководитель строительных работ Gludi LM Янис Кейданс и частное лицо Кристап Шварцс, знакомый Бейкмане. В даче бутылки коньяка обвиняется только Шварцс.
Кроме того, в ходе расследования дела Ропажской краевой думы KNAB обнаружил и другие предполагаемые нарушения, связанные со Шварцсом. Это дело, о котором KNAB ранее сообщал в пресс-релизе под названием "Отдельные лица выдают себя за государственных служащих и подкупают предпринимателей", уже передано в суд. Суть дела: чтобы добиться уменьшения налоговой задолженности компании, ее представители передали взятку в размере 1500 евро и наручные часы. Теперь наказание грозит не только Шварцсу и его подельникам, но и обоим предпринимателям.
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