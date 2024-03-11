Лента "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова получила "Оскар" как лучший документальный фильм, объявили на 96-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе. Это первый "Оскар" в истории Украины.
Фильм рассказывает о жизни Мариуполя во время первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссёр Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, 20 дней снимала осаждённый российскими войсками город.
Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, когда российские войска осаждали город и день за днём разрушали его.
Во время церемонии режиссёр картины Мстислав Чернов сказал со сцены, что он, вероятно, первый режиссёр, который хотел бы никогда не снять свой фильм.
"Это первый "Оскар" в украинской истории. Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссёр в истории, который скажет, стоя на этой сцене: "Хотел бы я, чтобы этого фильма не было". Я бы отдал эту награду, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, не захватывала наши города, не убивала десятки тысяч украинцев, не удерживала заложников - гражданских и солдат, которые защищали свою землю. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!".
"Probably I will be the first director on this stage who will say I wish I never made this film."— ABC News (@ABC) March 11, 2024
Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath accept the Oscar for Best Documentary Feature Film for "20 Days in Mariupol."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/RRuTIn1pYT
В январе 2023 года фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс", а в феврале 2024 года - приз Гильдии режиссёров США и премию Британской киноакадемии (BAFTA).
Кроме того, на церемонии вручения премии "Оскар-2024" показали фрагмент документального фильма "Навальный" режиссёра Дэниэла Роэра, получившего награду в категории "Лучший документальный фильм" в 2023 году.
"Всё, что нужно для торжества зла - это бездействие добрых людей", - говорит Алексей Навальный в этом эпизоде фильма. Фрагмент открыл часть церемонии, в которой Киноакадемия вспоминает умерших за последний год кинематографистов.
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