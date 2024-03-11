Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, когда российские войска осаждали город и день за днём разрушали его.

"Это первый "Оскар" в украинской истории. Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссёр в истории, который скажет, стоя на этой сцене: "Хотел бы я, чтобы этого фильма не было". Я бы отдал эту награду, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, не захватывала наши города, не убивала десятки тысяч украинцев, не удерживала заложников - гражданских и солдат, которые защищали свою землю. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!".