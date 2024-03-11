В Латвии растет количество курильщиков - достигнут худший за последние 5 лет показатель

Регулярно курит каждый четвертый

Согласно результатам опроса, регулярно курят 26% респондентов в возрасте от 18 до 75 лет, и на протяжении последних семи лет эта цифра сохранялась примерно на одном уровне. Также среди заядлых курильщиков доминируют люди с основным образованием - 45%, тогда как с высшим образованием - только 12%. Также наблюдается существенная разница между полами - регулярно курят 37% мужчин и только 15% женщин.

"Положительно, что регулярное курение является сравнительно менее популярным среди молодых людей в возрасте до 24 лет (15%). Остается надеяться, что современные тенденции экологически устойчивого образа жизни, дружественного к природе и самим себе, достигнут ушей и вырастет новое поколение, которое будет менее зависеть от заманчивого, но столь вредного воздействия никотина", - говорит фармацевт.

Сигаретный дым содержит более 4000 веществ, 250 из которых вредны, например бензопирен, смола, свинец и мышьяк. Курение является одним из основных факторов риска таких заболеваний, как инфаркт, сердечная недостаточность, рак легких и др. Фармацевт напоминает, что современные средства курения (как содержащие никотин, так и не содержащие никотин), устройства для нагревания табака и другие табачные изделия никоим образом нельзя считать менее вредными.



"Они вызывают зависимость, раздражают глаза и дыхательные пути, повышают восприимчивость организма к вирусным заболеваниям, особенно в подростковом возрасте вредят развитию мозга, могут вызывать тревожность и нарушения обучаемости. Очень важно, что, бросив курить, также можно сэкономить значительную сумму денег, которую можно будет использовать для гораздо более важных целей. Польза для здоровья при отказе от курения немедленная - через 24 часа снижается риск инфаркта, а через 72 часа - увеличивается объем легких. Если не удается избавиться от курения самостоятельно, обратитесь за помощью к своему семейному врачу или врачу-наркологу", - призывает А. Ритене.

Об исследовании

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с Центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число жителей - 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

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