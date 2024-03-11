Бывшая теща Абрамовича выходит замуж за миллиардера Руперта Мердока

Жукова - молекулярный биолог на пенсии. По данным Daily Mail, она состоит в отношениях с Мердоком с лета 2023 года. Они познакомились через третью жену магната, предпринимательницу Венди Дэнг. Сейчас пара помолвлена, а их свадьба запланирована на июнь. Церемония пройдет в поместье Мердока в Калифорнии, уточняет NYT.

Издание также напоминает, что это будет уже пятый брак Мердока. Летом 2023 года он развелся с последней женой, моделью Джерри Холл.



Весной 2023 года Мердок рассказал о помолвке с бывшим капелланом полиции Сан-Франциско Энн Лесли Смит, однако они вскоре расстались.

Для Жуковой этот брак станет третьим. Первым ее мужем был бизнесмен Александр Жуков. Их дочь Дарья - бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года. После развода Елена Жукова вышла замуж второй раз - за биолога Георгия Гаузе.

​Империя Мердока включает такие всемирно известные бренды, как Fox News, The Times, The Wall Street Journal, издательская компания HarperCollins и т. д. Также он был владельцем кинокомпании 20th Century Fox20th, проданной корпорации Walt Disney. В сентябре 2023 года Мердок объявил, что покинет пост председателя правления корпораций Fox Corporation и News Corp.

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