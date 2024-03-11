VDD: спецслужбы Беларуси различными способами преследуют граждан Латвии

Благодаря принятым в Латвии политическим решениям по ограничению миграции и контрразведывательным мерам VDD возможности белорусских спецслужб действовать на территории Латвии в прошлом году были ограничены. В то же время белорусские спецслужбы - Комитет государственной безопасности (КГБ) и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси (ГРУ) - продолжали действовать против Латвии со своей территории. Наибольшую активность против Латвии в прошлом году проявлял КГБ.

В прошлом году VDD получила информацию о нескольких случаях различных форм преследования граждан Латвии и других стран ЕС, которые временно въехали или уже проживали на территории Беларуси, со стороны представителей белорусских спецслужб и других силовых структур.

Белорусские спецслужбы заинтересованы в использовании граждан стран-членов ЕС, въезжающих в Беларусь, для получения информации о событиях в Европе, пропагандистской деятельности по дискредитации западных стран и других целей. Для достижения своих целей они могут использовать незаконные методы.