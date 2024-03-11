VDD: спецслужбы Беларуси различными способами преследуют граждан Латвии

В прошлом году Служба государственной безопасности (VDD) получила информацию о нескольких случаях различных форм целенаправленного воздействия на граждан Латвии и других стран Европейского союза (ЕС), которые временно въехали или уже длительно находятся в Беларуси, говорится в отчете о деятельности VDD за прошлый год.
Благодаря принятым в Латвии политическим решениям по ограничению миграции и контрразведывательным мерам VDD возможности белорусских спецслужб действовать на территории Латвии в прошлом году были ограничены. В то же время белорусские спецслужбы - Комитет государственной безопасности (КГБ) и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси (ГРУ) - продолжали действовать против Латвии со своей территории. Наибольшую активность против Латвии в прошлом году проявлял КГБ.
В прошлом году VDD получила информацию о нескольких случаях различных форм преследования граждан Латвии и других стран ЕС, которые временно въехали или уже проживали на территории Беларуси, со стороны представителей белорусских спецслужб и других силовых структур.
Белорусские спецслужбы заинтересованы в использовании граждан стран-членов ЕС, въезжающих в Беларусь, для получения информации о событиях в Европе, пропагандистской деятельности по дискредитации западных стран и других целей. Для достижения своих целей они могут использовать незаконные методы.
Самостоятельные интересы белорусских спецслужб были связаны в основном с обеспечением жизнеспособности политического руководства Александра Лукашенко. С этой целью для белорусских спецслужб продолжает быть важной разведывательная информация о белорусской диаспоре в Латвии, просителях убежища из Беларуси, политических оппонентах Лукашенко, а также об экономических процессах и планах, которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на белорусскую экономику.
В то же время белорусские спецслужбы в прошлом году продолжали тесно сотрудничать с российскими спецслужбами, а также получали информацию для удовлетворения потребностей российской разведки. Так, белорусские спецслужбы интересовала информация об обороноспособности Латвии, военной технике и ее перемещении по латвийской территории, объектах военной и гражданской критической инфраструктуры.
Согласно анализу информации, полученной VDD, белорусские спецслужбы рассматривают латвийских сотрудников правоохранительных органов и бывших военнослужащих как один из наиболее ценных объектов для вербовки. Для сотрудничества с белорусскими спецслужбами особенно подходят граждане Беларуси, которые имеют вид на жительство в ЕС, но сами или их родственники по-прежнему проживают в Беларуси.
Например, водители с белорусским гражданством, работающие в грузовых компаниях ЕС, также подвержены риску вербовки.
Представители политической оппозиции Лукашенко и близкие к ним лица, проживающие в ЕС, остаются одной из категорий лиц, представляющих интерес для белорусских спецслужб.
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