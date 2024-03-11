Нападение на Музей оккупации нанесло ущерб около 15 000 евро

В ближайший месяц VNĪ планирует отремонтировать кабинет директора Музея оккупации. Варна также добавил, что Музей оккупации застрахован.

Как ранее сообщалось в передаче TV3 Nekā personīga, один из арестованных по делу о поджоге Музея оккупации Латвии регулярно делился в интернете сообщениями кремлевских политиков и пропагандистов.

Программа сообщила, что по этому делу арестованы Валентин Размерица из Елгавы, а также Виталий Лукьянович и Мария Дзене из Плаканциемса Олайнского края. Вероятно, бутылку с горючей смесью бросал Размерица.

Посты и материалы Лукьяновича в социальных сетях ясно показывают, что он поддерживает войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным в Украине, и ненавидит Латвию. Он распространяет кремлевские нарративы и делится высказываниями, унижающими Латвию и выражающими ностальгию по Советскому Союзу, сообщили в передаче.

Дзене, которая в своем профиле на Facebook указала, что она родом из Илуксте, политическими постами в интернете не делилась.

Как сообщалось, Рижский городской суд оставил под стражей всех трех человек, подозреваемых в поджоге Музея оккупации Латвии.

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