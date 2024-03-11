8 марта на станции Лиелварде 70-летняя пассажирка получила травму головы при попытке сойти с пассажирского поезда, идущего в Даугавпилс, поскольку его последние вагоны остановились на месте без перрона, рассказала очевидеца.
Pasažieru vilciens оплатит затраты на реабилитацию пассажирок, пострадавших из-за неправильной остановки
"Мы берем на себя ответственность за ущерб, причиненный двум пассажирам, который произошел в Лиелварде, когда пассажиры сошли в месте, где нет платформы. Мы связались с обоими пассажирами и возьмем на себя расходы на реабилитацию", - сообщил представитель Vivi Эдгар Бутанс.
Поезд с увеличенным составом вагонов остановился ровно на остановке первого вагона, о чем свидетельствует видеозапись.
"На даугавпилсском маршруте Latvijas dzelzceļš проводит ремонт, - сообщает предприятие. - Мы попросили Железнодорожную инспекцию проверить, ставится ли знак остановки как для регулярных, так и для удлиненных поездов. Ни кондуктор, ни сотрудники станции Лиелварде этот случай не зафиксировали. Мы просим пострадавшую женщину отозваться по поводу компенсации.
Если какой-либо пассажир окажется в ситуации, когда поезд останавливается в месте, где нет перрона, мы просим немедленно обратиться к кондуктору, и он свяжется с машинистом, который укажет безопасный порядок действий", - сказал Бутанс.
Ранее сообщалось, что последние вагоны поезда, следовавшего из Риги в 12:48, остановились в зоне отсутствия платформы, и две пожилые женщины не смогли с такой высоты безопасно выйти.
При выходе из поезда первая пассажирка упала на спину, а вторая рассекла лоб, который заметно кровоточил, рассказала очевидица.
Очевидица Илзе Расса добавила агентству LETA, что другие пассажиры, насколько могли, помогли обеим пострадавшим женщинам. Одна из них сама не смогла подняться, поэтому попросила о помощи, и другую женщину тоже подняли на ноги пассажиры, так как им показалось, что своими силами она не сможет встать.
"Люди помогали, вызывали "скорую". Ни одна из них не смогла самостоятельно встать", - пересказывает Расса.
А поезд просто уехал дальше, и никто не поинтересовался состоянием пострадавших пассажиров.
По словам очевидицы, перрон был достаточно длинным, чтобы на нем остановились все вагоны поезда.
Она отмечает, что поезд состоял из двух сцепленных вместе составов. Это был поезд старого типа, выходы из которого и так находятся на большом расстоянии от земли, добавила Расса.
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