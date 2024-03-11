Во вторник пассажиров между станциями Тукумс 2 и Тукумс 1 будут перевозить автобусы

Компания предупреждает, что завтра, 12 марта, на Тукумской линии возможны задержки в течение всего дня.

Пассажирам предлагается следить за информацией в мобильном приложении Vivi и на сайте.

Как сообщалось ранее, утром в понедельник, 11 марта, из-за повреждения контактной сети возможны перебои в движении поездов на участках Тукумс - Рига и Рига - Тукумс 2, сообщает Pasažieru vilciens на платформе X.

До устранения повреждений на участке Тукумс - Слока будут курсировать дизельные поезда. На станции Слока пассажиры могут пересесть на электропоезд.

В связи с этим возможны задержки поездов, поэтому предприятие просит пассажиров следить за актуальной информацией на своем сайте или в мобильном приложении Vivi.

В Latvijas dzelzceļš сообщили, что повреждение контактной сети на участке Тукумс 2 - Слока частично устранено, однако до полной его ликвидации влияние на движение поездов на линии Рига - Тукумс сохранится в течение всего понедельника, 11 марта.

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