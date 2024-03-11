Власти Украины: польские фермеры останавливают автобусы с украинцами

"С перекрытой польской границы поступили неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и обратно. Пассажиров останавливают без каких-либо объяснений. Подчеркиваем, что такие действия недопустимы в отношении граждан Украины", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, во время войны в автобусах в основном женщины с маленькими детьми, социально незащищенные жители, военнослужащие.

Министр подчеркнул, что попытка сделать этих людей заложниками протеста неуместна для цивилизованного мира.

9 марта польские фермеры не смогли договориться с правительством и продолжат протесты, сообщает польский портал Polsatnews.

Как рассказал журналистам представитель фермеров, во время встречи премьер-министр Дональд Туск заявил, что не планирует полностью закрывать границу для импорта продовольствия, а лишь организует экспорт излишков зерна, чтобы стабилизировать рынок. Фермеров такое предложение не устраивает. Они считают, что если граница будет открыта, то излишки зерна снова попадут на рынок.

Представитель фермеров заявил, что глава правительства пришел на встречу с фермерами "ни с чем", поэтому договориться не удалось. Он сообщил, что фермеры продолжат протесты и следующая акция запланирована на 20 марта.

"Областные и районные города, дороги будут перекрыты. У фермеров очень большие проблемы, потому что нет государственной поддержки", - сказал представитель крестьян.

Польские фермеры уже давно блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против импорта украинского зерна.

Фермеры также периодически устраивают масштабные уличные протесты в Варшаве и других польских городах. Последний такой протест состоялся 6 марта, когда произошли столкновения с полицией.

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