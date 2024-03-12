CNN: РФ производит втрое больше снарядов, чем США и Европа

По словам военных аналитиков, несмотря на поставку Украине западных систем вооружений, в том числе планирующуюся передачу истребителей F-16, по всей вероятности, не они будут решать исход войны - все будет зависеть от того, кто сможет выпускать больше артиллерийских снарядов.

Сейчас войска РФ выпускают около 10 тысяч снарядов в день против 2000 с украинской стороны. На некоторых участках более чем тысячекилометровой линии фронта это соотношение еще хуже, отметил представитель европейской разведки.

Российская военная машина "работает на полную мощность", но не добьется успехов в краткосрочной перспективе

Заводы по производству артиллерийских боеприпасов работают в РФ круглосуточно и без выходных, смены на них длятся по 12 часов. Около 3,5 млн россиян работают сейчас в оборонном секторе по сравнению с 2-2,5 млн до войны, пишет CNN со ссылкой на представителя НАТО. Кроме того, Россия ввозит боеприпасы из других стран, в том числе из Ирана и Северной Кореи.

"Россия задействовала все, что у нее есть, - сказал представитель разведки. - Их военная машина работает на полную мощность".

В то же время, по словам американских и европейских чиновников, этого все еще недостаточно для удовлетворения военных потребностей РФ, а представители западной разведки не ожидают, что Россия добьется серьезных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе.

По словам собеседников CNN, у производственных мощностей РФ тоже есть предел: российские заводы, скорее всего, достигнут пика в следующем году. Тем не менее США и Европа производят для Украины значительно меньше, чем требуется, указывают источники телеканала.

Запад только начинает наращивать производственные мощности

Несмотря на превосходящие темпы производства в РФ, западные страны в конечном счете догонят эти показатели и будут производить более качественные боеприпасы, считают чиновники и военные, беседовавшие с CNN.

"Запад только начинает наращивать темпы строительства инфраструктуры, чтобы увеличить объемы производства боеприпасов", - отметил в разговоре с телеканалом заместитель командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Бешем.

В то же время представители разведки полагают, что ни одна из сторон не сможет добиться каких-либо крупных успехов в ближайшем будущем, но в долгосрочной перспективе математические расчеты благоприятствуют Москве, особенно если Украина останется без дополнительной помощи США.