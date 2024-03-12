Зеленский: Наступление РФ на востоке Украины остановлено

"Продвижение России остановлено, - заявил Зеленский французскому телеканалу BFM TV. - Наше командование, наши войска остановили наступление России на востоке Украины". "Я могу дать вам эту новую информацию. Сейчас ситуация намного лучше, чем за последние три месяца", - сказал Зеленский.

​Он также добавил, что ВСУ испытывали трудности "из-за недостатка артиллерийских снарядов, блокирования неба, дальнобойного оружия РФ и высокой плотности российских беспилотников". При этом, по словам Зеленского, ситуация может измениться через "месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточной поддержки.

Украинский лидер сообщил, что Украина сейчас строит "более 1000 километров" укреплений. "Когда мы говорим об укреплениях, мы говорим о непрерывном процессе, - сказал Зеленский . - Речь идет не о нескольких километрах или сотнях километров, а о строительстве более 1000 километров.

"Это очень сложная задача. Они должны быть прочными и устойчивыми к изменению климата, а также к любой военной технике, которая используется против этих линий обороны", - добавил президент Украины.

Ссылаясь на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил в прошлом месяце, что отправка французских войск в Украину не может быть исключена, Зеленский заявил: "Пока Украина удерживает свои позиции, французская армия может оставаться на французской территории".

В течение последних недель российская армия на востоке Украины продолжает наступление после оккупации города Авдеевка в Донецкой области.

По данным западных СМИ, Украина испытывает острый недостаток боеприпасов на фоне нежелания Конгресса США одобрить новый пакет военной помощи Киеву и неспособности стран ЕС выполнить свои обещания о поставках большого количества снарядов ВСУ.

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