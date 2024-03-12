Под Валмиерой найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Он пропал без вести в январе

3 марта полиция получила информацию о том, что на заброшенном участке в Коценской волости обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Немедленно было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что погибший - мужчина 1991 года рождения, который был объявлен пропавшим без вести в январе.

4 марта, выясняя обстоятельства дела, полиция задержала предполагаемого преступника, мужчину 1998 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения полиции за серьезные нарушения закона. Задержанный помещен под арест.

Умышленное убийство наказывается пожизненным лишением свободы либо лишением свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором до трех лет.

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