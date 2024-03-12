Орлеанс будет исключен из "Единства"

Правление партии "Единство" приняло решение исключить из партии бывшего работника партийного бюро Нормунда Орлеанса, который поднял тревогу по поводу зарплат "в конвертах" в партии, а также примет к нему меры за нанесение ущерба репутации партии. Об этом заявил в эфире Латвийского радио председатель "Единства", министр финансов Арвил Ашераденс, пишет Lsm.lv.
Также после озвученных подозрений в выплате зарплат "в конвертах" партия обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить эту информацию. Ашераденс, выступая на Латвийском радио, несколько раз отрицал незаконные денежные потоки в партийной казне.
"До сих пор мы считали, что достаточно сотрудничать со следственными органами, чтобы выяснить правду. Однако, поскольку события перешли в новую фазу, сегодня правление "Единства" приняло решение исключить господина Орлеанса. И второе - мы решили обратиться в правоохранительные органы в связи с испорченной репутацией", - сказал Ашераденс.
На вопрос, продолжается ли расследование, установлена ли уже истина и не является ли исключение Орлеанса сигналом о том, что любой, кто поднимет тревогу, может быть исключен из партии, председатель "Единства" ответил: "Абсолютно нет! В данном случае Орлеанс не пошел по пути проверки со стороны партийного надзора или других государственных учреждений, а решил пойти публичным путем. Поэтому мы и отреагировали соответствующим образом".
Как сообщалось, бывший сотрудник офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемые зарплаты в конвертах.
У KNAB пока нет выводов о предполагаемой выплате зарплат в конвертах в офисе "Единства"
У Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пока нет выводов о предполагаемой выплате зарплат "в конвертах" в офисе партии "Единство", сообщил в программе "900 секунд" телеканала TV3 руководитель KNAB Екаб Страуме.
Он подтвердил, что KNAB уже два месяца проверяет полученную информацию о возможных нарушениях в деятельности партии, но "нужно еще поработать", прежде чем делать выводы и публичные заявления.
"Если есть утверждение с одной стороны и опровержение с другой, то нам нужно выяснить, кто прав, а кто лжет. Этим занимаются эксперты KNAB, и сейчас я не могу ответить на этот вопрос", - сказал глава бюро, добавив, что расследование не имеет отношения к критике работы KNAB, высказанной премьер-министром, представляющим "Единство".
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