Орлеанс будет исключен из "Единства"

Также после озвученных подозрений в выплате зарплат "в конвертах" партия обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить эту информацию. Ашераденс, выступая на Латвийском радио, несколько раз отрицал незаконные денежные потоки в партийной казне.

"До сих пор мы считали, что достаточно сотрудничать со следственными органами, чтобы выяснить правду. Однако, поскольку события перешли в новую фазу, сегодня правление "Единства" приняло решение исключить господина Орлеанса. И второе - мы решили обратиться в правоохранительные органы в связи с испорченной репутацией", - сказал Ашераденс.

На вопрос, продолжается ли расследование, установлена ли уже истина и не является ли исключение Орлеанса сигналом о том, что любой, кто поднимет тревогу, может быть исключен из партии, председатель "Единства" ответил: "Абсолютно нет! В данном случае Орлеанс не пошел по пути проверки со стороны партийного надзора или других государственных учреждений, а решил пойти публичным путем. Поэтому мы и отреагировали соответствующим образом".