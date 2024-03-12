Бойцы легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона, сражающихся на стороне Украины, заявили во вторник, 12 марта, что вошли на приграничную территорию России.
В Telegram-каналах появились видео, на котором видно, как российские добровольцы, видимо, находятся на территории России. На видео также слышны звуки выстрелов. Сообщается, что российские добровольцы взяли под контроль Лозовую Рудку в Белгородском районе, а в Теткино Курского района идут бои.
Telegram-канал "легиона" "Свобода России" опубликовал пост со словами "пересекли границу" и видео, снятом ночью, на котором видно движение бронемашины. Позже Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором виден, вероятно, уничтоженный БТР российской армии в Теткино.
Проснулась к:— Пепел Клааса ᛞ (@pepel_klaasa) March 12, 2024
- Танкам РДК и ЛСР в Белгородской области
- Перестрелке «Сибирского батальона» с ФСБ
- Предельно четкой позиции россиян по выборам
👀 pic.twitter.com/Yx5YxGAWVA
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов сообщил изданию "Украинская правда", что "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон являются формированиями, состоящими из российских граждан, и действуют автономно и самостоятельно на территории России, реализуя свои программные задачи.
Юсов также напомнил, что российские волонтеры проводят подобные операции не впервые.
Воюющие на стороне Украины формирования не раз заявляли о диверсионных вылазках. В некоторых случаях это подтверждали и власти РФ.
Позднее в ФСБ сообщили, что при попытке проникнуть в приграничные регионы РФ убиты "больше 100 бойцов украинских вооруженных формирований". Также ведомство сообщило об "уничтожении шести танков, 20 бронемашин и самоходной артиллерийской установки". ФСБ утверждает, что диверсантам якобы не удалось прорваться на территорию Курской и Белгородской областей.
Прокремлевский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники писала, что во время стрелкового боя в Курской области ранен как минимум один мирный житель.
Издание "Радио Свобода" геолоцировало видео легиона "Свобода России", на котором, как утверждалось, был показан подрыв российского БТР в поселке Теткино под Курском. По данным журналистов издания, бронетранспортер располагался в центре поселка.
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