Воюющие на стороне Украины формирования не раз заявляли о диверсионных вылазках. В некоторых случаях это подтверждали и власти РФ.

Позднее в ФСБ сообщили, что при попытке проникнуть в приграничные регионы РФ убиты "больше 100 бойцов украинских вооруженных формирований". Также ведомство сообщило об "уничтожении шести танков, 20 бронемашин и самоходной артиллерийской установки". ФСБ утверждает, что диверсантам якобы не удалось прорваться на территорию Курской и Белгородской областей.

Прокремлевский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники писала, что во время стрелкового боя в Курской области ранен как минимум один мирный житель.

Издание "Радио Свобода" геолоцировало видео легиона "Свобода России", на котором, как утверждалось, был показан подрыв российского БТР в поселке Теткино под Курском. По данным журналистов издания, бронетранспортер располагался в центре поселка.

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