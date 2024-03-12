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Видео ⟩ В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек

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В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек
В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек Фото: X.com

В Ивановской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76, сообщает "Медуза".

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых видно самолет с горящим двигателем. Летательный аппарат направлялся к аэродрому Северный вблизи Иваново, но упал в лесополосе в районе села Подталицы и Богородского кладбища. Судя по видео, во время снижения у самолета отвалился двигатель.

По данным прокремлевского Telegram-канала Baza, после падения самолет загорелся. Он наполовину разрушен.

Позднее Минобороны РФ подтвердило крушение. По данным ведомства, причиной крушения стал пожар одного из двигателей при взлете. На борту были восемь членов экипажа и семь пассажиров.

На месте происшествия работают спасатели.

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