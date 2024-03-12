Видео ⟩ В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых видно самолет с горящим двигателем. Летательный аппарат направлялся к аэродрому Северный вблизи Иваново, но упал в лесополосе в районе села Подталицы и Богородского кладбища. Судя по видео, во время снижения у самолета отвалился двигатель.

Russian defense ministry confirms the crash of a military Il-76 aircraft in Russian Ivanovo region.



Eight crew members and seven passengers were on board.



The video shows a part of the aircraft falling off it in flight. https://t.co/we5a9MGP45 pic.twitter.com/iieY1N2fIW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 12, 2024

По данным прокремлевского Telegram-канала Baza, после падения самолет загорелся. Он наполовину разрушен.

Позднее Минобороны РФ подтвердило крушение. По данным ведомства, причиной крушения стал пожар одного из двигателей при взлете. На борту были восемь членов экипажа и семь пассажиров.

На месте происшествия работают спасатели.

❗️Ил-76 разбился в Ивановской области, подтвердило российское Минобороны. На борту было 15 человек pic.twitter.com/2lq1xYGzYa — Дождь (@tvrain) March 12, 2024

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