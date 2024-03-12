Видео ⟩ Украина: ВСУ уничтожили командный пункт РФ, расположенный на корабле

ВВС Украины совершили атаку на командный пункт российской армии, который располагался на корабле в Днепре, сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук.
"Спасибо летчикам за успешное выполнение боевой задачи", - написал Олещук в своем Telegram-канале.
ВВС Украины опубликовали видео, на котором запечатлен удар по кораблю. ВВС Украины пока не предоставили подробной информации об этой атаке в понедельник, 11 марта.
Уражено ворожий пункт управління, - повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ #NOMERCY #stoprussia#stopruSSiZm #stoprussicism#ВІРЮвЗСУ pic.twitter.com/36TMMDCVuS— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 11, 2024
После атаки несколько пророссийских Telegram-каналов начали распространять информацию о том, что в этом ударе мог быть ликвидирован командующий ВДВ России Михаил Теплинский.
Также распространились слухи, что в командном пункте также ликвидирован российский военный блогер и военный "корреспондент" Егор Гузенко, который ведет Telegram-канал "Тринадцатый".
Информация о возможной ликвидации Теплинского и Гузенко пока официально не подтверждена.
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