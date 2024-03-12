Страсти вокруг "Золотого микрофона". Продюсер Элита Милграве жестко ответила критикам

"Это мероприятие я проводила, потому что люблю музыку, люблю музыкантов, я с ними всю жизнь работала, и мне хотелось выделить их достижения, поблагодарить их. "Золотой микрофон" - это драйв для музыкантов. Поэтому я все эти годы этим занимаюсь и об этом и писала в своей книге.

Поэтому эту книгу я хотела подарить музыкантам, которые получили "Золотой микрофон" и, может быть, даже не знают всей истории рождения этого мероприятия. Подарить книгу от чистого сердца, это все равно что преподносить цветы. Что в этом плохого? Мне и в голову не приходило этим подарком как-то выделить себя, не думала, что это кого-то заденет".

Высказывания о том, что пора свергать ее с трона, удивляют продюсера. "Я хочу сделать "Золотой микрофон" качественным и престижным. Его уровень растет, и это видно по отзывам. Так зачем меня отстранять, если мероприятие проходит успешно? Почему никто не кричал о том, что меня пора "свергать с трона", когда в Латвии был экономический кризис и Ежегодная премия вообще могла не состояться, но мне удалось ее организовать, несмотря на то, что не было средств? Почему же тогда никто больше не удосужился организовать это мероприятие? Тогда мне удалось найти решение, но... Сейчас легко говорить: "Мы сделаем лучше". А обвинения в том, что "Золотой микрофон" принадлежит мне… Есть еще такое понятие, как интеллектуальная собственность, и это мероприятие тоже не "упало с неба". Это моя идея, и я ее реализую уже много лет, конечно, посоветовавшись со специалистами отрасли.