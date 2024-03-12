Страсти вокруг "Золотого микрофона". Продюсер Элита Милграве жестко ответила критикам

Вечерняя церемония вручения ежегодной премии Zelta mikrofons вызвала резкую критику со стороны представителей музыкальной индустрии: под раздачу попали и само мероприятие, и его главный продюсер Элита Милграве. Она достойно ответила критикам...
"Оказывается вся работа 28 лет уже ничего не стоит, вдруг оказывается, что все плохо... Вместо того, чтобы продолжать развиваться, начинается эта грызня, критика. Непонятно, с какой целью это делается, но это ничего хорошего не несет музыкальной индустрии в целом", - сказала Элита Милграве журналу Kas Jauns, комментируя критику.
"Это мероприятие я проводила, потому что люблю музыку, люблю музыкантов, я с ними всю жизнь работала, и мне хотелось выделить их достижения, поблагодарить их. "Золотой микрофон" - это драйв для музыкантов. Поэтому я все эти годы этим занимаюсь и об этом и писала в своей книге.
Поэтому эту книгу я хотела подарить музыкантам, которые получили "Золотой микрофон" и, может быть, даже не знают всей истории рождения этого мероприятия. Подарить книгу от чистого сердца, это все равно что преподносить цветы. Что в этом плохого? Мне и в голову не приходило этим подарком как-то выделить себя, не думала, что это кого-то заденет".
Высказывания о том, что пора свергать ее с трона, удивляют продюсера. "Я хочу сделать "Золотой микрофон" качественным и престижным. Его уровень растет, и это видно по отзывам. Так зачем меня отстранять, если мероприятие проходит успешно? Почему никто не кричал о том, что меня пора "свергать с трона", когда в Латвии был экономический кризис и Ежегодная премия вообще могла не состояться, но мне удалось ее организовать, несмотря на то, что не было средств? Почему же тогда никто больше не удосужился организовать это мероприятие? Тогда мне удалось найти решение, но... Сейчас легко говорить: "Мы сделаем лучше". А обвинения в том, что "Золотой микрофон" принадлежит мне… Есть еще такое понятие, как интеллектуальная собственность, и это мероприятие тоже не "упало с неба". Это моя идея, и я ее реализую уже много лет, конечно, посоветовавшись со специалистами отрасли.
Поэтому все эти нынешние заявления о том, что людям в индустрии не удалось наладить со мной диалог, чтобы развивать это мероприятие на более высоком уровне... Ну не надо передергивать! Например, в Совете LaIPA мы всегда обсуждали церемонию "Золотой микрофон", и я учитывала рекомендации.
Как предприниматель, я постоянно рискую, проводя это мероприятие, потому что могу понести серьезные финансовые потери. И что плохого в том, что предприниматель зарабатывает? Является ли это незаконным? Но "Золотой микрофон" не является источником прибыли для нашей компании, и бывали годы, когда мы проводили церемонию "Золотого микрофона" в убыток", - говорит Элита Милграве.
Уже сообщалось, что в числе критиков были лидер группы Laika suns продюсер Арнис Рачинскис и продюсер Рудолфс Будзе, он же DJ Rudd, которые резко раскритиковали проведенную церемонию.
Больше читайте в номере Kas Jauns от 12 марта
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