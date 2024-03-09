"Надеюсь, вчера был последний "Золотой микрофон": представители индустрии критикуют церемонию

Музыкальный продюсер и диджей Рудольф Будзе (DJ Rudd) 9 марта, на следующий день после церемонии награждения "Золотого микрофона", поделился размышлениями о прошедшем мероприятии. Публично выразили свои мнения и другие члены жюри и музыканты, пишет портал Apollo.lv.
"This is why we can't have nice things, или почему я надеюсь, что вчера прошел последний "Золотой микрофон", - начинает свой пост в Facebook Будзе.
"Не заблуждайтесь, на прошедшей церемонии статуэтки получили записи, над которыми я работал, а также тесно связанные со мной (а в некоторых случаях и менее тесно) артисты.
Рад за них от всего сердца. Знаю, что оценка важна для творческих людей, даже если она приходит через мероприятие, на котором, если содрать верхний слой, можно обнаружить серьезную гниль".
В продолжение публикации продюсер посвятил более жесткие слова главному вручателю премии продюсеру Элите Милграве, которая в феврале издала автобиографию Mikrofons.
"Нарциссизм Элиты (и/или маркетинговый ход), который выражается во вручении своей книги всем лауреатам, мягко говоря, надоел.
Это ненормально, что у мероприятия, которое преподносится как единственная престижная церемония в области неакадемической музыки, на которое направляются деньги Министерства культуры (деньги из налогов) и LaIPA (коллективные деньги исполнителей и продюсеров), одно конкретное лицо.
Бренд принадлежит лично Элите. Прибыль (если таковая есть) также остается ей. Люди сферы, наверное, удивятся - прибыль? Да, зайдите в Lursoft, поисследуйте".
По мнению продюсера, не была качественной и сама церемония.
"Вчерашнее мероприятие выглядело корпоративным мероприятием среднего качества. Разница в том, что обычно на корпоративах музыканты зарабатывают".
Недостатки были замечены и в работе жюри.
"Вчера Янис Жилде сказал - в жюри 40 человек.
Что это означает - разные номинации оценивают специалисты, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Действительно ли это объективно?
Если бы я сам получил статуэтку, которую мне присудили Жилде, Рудакс, Ванзович и еще пара, простите, парни, но в моих глазах там нет большой ценности. Например, в Эстонии жюри в три раза больше, соответственно, объективнее и оценка".
В конце Будзе отметил, что устал от ментальности "собачьей деревни" и у него опускаются руки продолжать пытаться улучшить проведение мероприятия.
"Я устал пытаться с коллегами создать диалог с Элитой о том, как, по нашему мнению, нужно развивать мероприятия такого типа.
Награду престижа сферы не сложно сделать качественнее, вкуснее, значимее - лучше во всех отношениях.
Но это означало бы отказаться от эго, а одно эго это дело отпускать не хочет. Поэтому я надеюсь, что вчера прошел последний "Золотой микрофон".
Галерея: Церемония награждения "Золотого микрофона"
В комментариях к посту люди в большинстве согласились со словами продюсера. Свое мнение выразил и музыкальный журналист и продюсер передачи Kultūrdeva Каспарс Завилевскис.
"Со всем согласен, только удивляет, что музыкальных критиков называют какими-то "парнями".
По-моему, в жюри ЗМ и так слишком много людей, которые имеют весьма отдаленное отношение к музыке на регулярной основе..."
В посте Будзе сослался на публикацию музыканта группы Laika Suns Арниса Рачинскиса, который описал пятничную церемонию более образно, сыграв на сравнении с театральной наградой Spēlmaņu nakts.
"Что бы вы сказали, если бы национальную театральную церемонию награждения Spēlmaņu nakts организовывало бы, например, SIA A. Hermanis.
И если бы Spēlmaņu nakts была зарегистрирована как бренд А. Херманиса в базе данных товарных знаков.
И если бы актеры получали на электронную почту призывы платить за пригласительные для своей второй половинки наличными (и часть так и делала).
И жюри, и артисты сцены создавали бы контент церемонии бесплатно (так как гонорары, хоть и символические, - расходы для бизнеса SIA A. Hermanis)
И, преподнося награду, вам бы заодно давали только что выпущенную Херманисом книгу с Херманисом на обложке.
И содержание соцсетей Spēlmaņu nakts состояло бы из фото Херманиса с цитатами или фото с Айнаром Шлесерсом.
Вы же сказали бы, что это шутка какая-то, это несерьезно.
Вы же поняли бы актеров, которые сказали бы - нет, мероприятие не представляет меня. Это, конечно, хорошая публичность, но оно не представляет меня и идею моего искусства.
И мы же сказали бы - коллеги артисты, почему бы вам не провести свою церемонию награждение, зачем вам этот нарцисс на переднем плане.
Приношу извинения А. Херманису, для удобной иллюстрации рискую быть грубым, но мои намерения благие".
И этот пост вызвал дискуссии в комментариях, в которые вступили как музыканты, так и музыкальные журналисты, представители жюри и другие сотрудники сферы.
Айнар Миелавс рассказал, что сам уже давно пришел к такому же выводу:
"По крайней мере, еще один артист пришел в себя и теперь понимает причины, по которым 18 лет назад, когда я еще активно издавал записи, я покинул организационный комитет под названием LaMPA.
Потому что мне было стыдно участвовать в "театре", который курировал и продолжает курировать человек с как минимум сомнительным вкусом во всех сферах - Э. Милграве.
Пока "режиссер" не уволен, весь этот балаган с появлением спонсоров спереди и сзади продолжится. С точки зрения личного опыта могу утверждать, что сама Элита никуда отступать не собирается.
Так что остается лишь одна упомянутая мной возможность - всем уважающим себя артистам игнорировать это мероприятие до смены "власти". Жизнь красиво продолжится и без золотых микрофонов. Спокойно!"
И Завилевскис под этому публикацией прокомментировал действия жюри, скорее даже бездействие.
"Забыл еще жюри, большая часть участников которого в последний момент в спешке посмотрела все поданные на награду представления в записи, так как в течение года не следили за ними и за этим "театром" (но это не помешало в общем чате награды умно рассуждать о различных деталях жанров и соответствии номинациям, указывая на некомпетентность других коллег коллег),
довольно богатую на ошибки коммуникацию и неспособность некоторых вручающих премии (особенно номинантов в преддверии награждения) правильно прочитать сложные названия, поскольку ранее с ними им сталкиваться не приходилось.
Как в упомянутом чате написал один коллега - "честь быть в жюри".
Формально я могу согласиться, я там уже более 20 лет, и, надеюсь, после присоединения к этому размышлению я не окажусь в черном списке Херманиса, но более глубокое участие в проблемах премии или даже посещение самой церемонии, к сожалению, остается под вопросом. Я присоединяюсь к Арнису - мои намерения тоже благие".
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