"Надеюсь, вчера был последний "Золотой микрофон": представители индустрии критикуют церемонию

И мы же сказали бы - коллеги артисты, почему бы вам не провести свою церемонию награждение, зачем вам этот нарцисс на переднем плане.

Приношу извинения А. Херманису, для удобной иллюстрации рискую быть грубым, но мои намерения благие".

И этот пост вызвал дискуссии в комментариях, в которые вступили как музыканты, так и музыкальные журналисты, представители жюри и другие сотрудники сферы.

Айнар Миелавс рассказал, что сам уже давно пришел к такому же выводу:

"По крайней мере, еще один артист пришел в себя и теперь понимает причины, по которым 18 лет назад, когда я еще активно издавал записи, я покинул организационный комитет под названием LaMPA.

Потому что мне было стыдно участвовать в "театре", который курировал и продолжает курировать человек с как минимум сомнительным вкусом во всех сферах - Э. Милграве.

Пока "режиссер" не уволен, весь этот балаган с появлением спонсоров спереди и сзади продолжится. С точки зрения личного опыта могу утверждать, что сама Элита никуда отступать не собирается.

Так что остается лишь одна упомянутая мной возможность - всем уважающим себя артистам игнорировать это мероприятие до смены "власти". Жизнь красиво продолжится и без золотых микрофонов. Спокойно!"

И Завилевскис под этому публикацией прокомментировал действия жюри, скорее даже бездействие.

"Забыл еще жюри, большая часть участников которого в последний момент в спешке посмотрела все поданные на награду представления в записи, так как в течение года не следили за ними и за этим "театром" (но это не помешало в общем чате награды умно рассуждать о различных деталях жанров и соответствии номинациям, указывая на некомпетентность других коллег коллег),

довольно богатую на ошибки коммуникацию и неспособность некоторых вручающих премии (особенно номинантов в преддверии награждения) правильно прочитать сложные названия, поскольку ранее с ними им сталкиваться не приходилось.

Как в упомянутом чате написал один коллега - "честь быть в жюри".

Формально я могу согласиться, я там уже более 20 лет, и, надеюсь, после присоединения к этому размышлению я не окажусь в черном списке Херманиса, но более глубокое участие в проблемах премии или даже посещение самой церемонии, к сожалению, остается под вопросом. Я присоединяюсь к Арнису - мои намерения тоже благие".

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