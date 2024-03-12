PVD приостановила распространение витамина Nateo D pilieni Forte

Ранее из Детской клинической университетской больницы (BKUS) поступили сообщения о случаях интоксикации детей витамином D, связанных с использованием пищевой добавки.

PVD проведет проверки, в том числе лабораторные, чтобы выяснить, не превышает ли концентрация витамина D указанную на упаковке пищевой добавки.

До завершения проверок PVD призывает отказаться от использования продукта.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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