PVD приостановила распространение витамина Nateo D pilieni Forte

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) распорядилась остановить распространение пищевой добавки Nateo D pilieni Forte (жидкость в масле, доза 25 мг или 1000 SV в одной капле; номер партии - 262301) производства компании Sagitus, сообщают представители ведомства.
Ранее из Детской клинической университетской больницы (BKUS) поступили сообщения о случаях интоксикации детей витамином D, связанных с использованием пищевой добавки.
PVD проведет проверки, в том числе лабораторные, чтобы выяснить, не превышает ли концентрация витамина D указанную на упаковке пищевой добавки.
До завершения проверок PVD призывает отказаться от использования продукта.
PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.
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