Видео В центре Риги стартовал велопробег "Критическая масса"

В велопробеге принимают участие люди на разных типах велосипедов, в том числе на ретро-велосипедах. Есть и несколько так называемых грузовых велосипедов и велосипедов, которые тянут специальные прицепы, в которых перевозят детей.

В этом году в мероприятии участвуют и люди на электросамокатах.

Несколько участников мероприятия были одеты в костюмы животных и другие необычные наряды.

За ситуацией следят многочисленные сотрудники полиции. Участников также будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов на велосипедах. Также присутствуют полицейские на мотоциклах и автоэкипажи.

Как сообщается, цель пробега - напомнить политикам о том, что Риге нужна безопасная велосипедная инфраструктура.

В "Критической массе" могут принять участие легкие транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, в том числе люди на роликах, скейтбордисты и другие.

Планируется, что маршрут будут согласовывать едущие впереди. Во время движения необходимо придерживаться правой стороны дороги, избегая встречной полосы и тротуаров. Организаторы "Критической массы" призывают участников ехать близко друг к другу, чтобы между гонщиками не было больших зазоров, "в которые автомобиль хотел бы втиснуться".

Во время мероприятия необходимо вести автомобиль осторожно, избегая резких маневров и самоуверенных трюков.

Опыт предыдущих велопробегов показывает, что их участники склонны нарушать правила дорожного движения, что нередко приводит к конфликтным ситуациям с полицией.