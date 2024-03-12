В Ватикане уточнили слова папы про "белый флаг" для Украины

Ватикан уточнил резонансное заявление папы римского Франциска, призвавшего Украину "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией. Первым условием для переговоров о прекращении войны в Украине является прекращение агрессии со стороны России, подчеркнул представитель папы кардинал Пьетро Паролин в интервью газете Corriere della Sera, обнародованном во вторник, 12 марта.

"Призыв Понтифика заключается в том, что "создаются условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира". В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии. Мы никогда не должны забывать контекст и, в данном случае, вопрос папе римскому, который в ответ говорил о переговорах и, в частности, о смелости переговоров, которые никогда не являются капитуляцией", - указал Паролин.