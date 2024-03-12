В Литве задержан первый автомобиль с российскими номерами

Таможня сообщила, что гражданин Молдовы, следовавший из Литвы в Беларусь, был задержан на пограничном переходе "Мядининкай" в понедельник около 11 час. вечера. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

"Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины", - говорится в сообщении таможни.

После проверки документов выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, которой в машине не было, а водитель уверял, что не знал об обязанности перерегистрировать в Литве автомобили с российской регистрацией в Европейском союзе (ЕС).

После того как в сентябре прошлого года Европейская комиссия вновь разъяснила санкции, пограничные государства ЕС больше не разрешают въезд в ЕС автомобилям из России, за исключением транзита. Автомобили, въезжающие в Литву, должны были быть перерегистрированы или покинуть ее территорию в течение шести месяцев до 11 сентября 2023 года.

Нарушителям грозит административное наказание в виде конфискации автомобиля и штрафа.

В исключительных случаях автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее, могут продолжать пересекать Литву по упрощенному транзитному документу, но въезд в страну разрешен только в том случае, если в автомобиле едет владелец. Транзит через Литву должен быть осуществлен в течение 24 часов.

По оценкам таможни, в Литве все еще может находиться несколько десятков автомобилей с российскими номерами.

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