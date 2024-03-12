Спор TVNET GRUPA с NEPLP: решение окружного суда будет доступно на следующей неделе

Как уже сообщалось, 22 мая 2023 года NEPLP наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за, по его мнению, некорректное применение слова "депортация". NEPLP не принял во внимание, что это слово в передаче использовало не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма.

Интервью состоялось в рамках передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", в ходе которой депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") выразил мнение, что предлагаемые в то время поправки к Закону об иммиграции предусматривали "депортацию жителей Латвии".

Свое возмущение по поводу решения NEPLP оштрафовать TVNET GRUPA выразили Латвийский совет по этике СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" и другие эксперты сферы.

Решение Рижского городского суда от 3 октября отклонить иск TVNET GRUPA главный редактор издания Томс Островскис назвал необоснованным. "Я уверен, что первоначальное решение NEPLP наказать TVNET GRUPA, наложив этим обязанность на всех журналистов во время интервью объяснять значение каждого слова, в данном случае использовать слово "депортация" в интервью с чиновниками, которых не любит партия власти, является необоснованным по своей сути, а также дискредитирует компетенцию структуры NEPLP", - сказал Островскис.

"Если использование слова "депортация" вне исторического контекста является дезинформацией и нарушением журналистской нейтральности/точности, как считает суд первой инстанции, то латвийским СМИ следует начать создавать список слов, которые нельзя использовать ни в каком другом контексте, кроме того, который считает приемлемым симпатизирующий национал-радикалам NEPLP", - считает Островскис.

"Поэтому мы будем продолжать борьбу в следующей инстанции, пока, скорее всего, не дойдем до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как для нас склонить голову означало бы необратимые последствия для свободы слова и мысли всех СМИ Латвии", - сказал Островскис.

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