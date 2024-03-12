Дело о самоубийстве в екабпилсском изоляторе: перед судом предстанет полицейский

У Линардса с его подругой возникла ссора, в результате чего они были доставлены в изолятор полиции Екабпилса. Женщину вскоре освободили, а Линардс покончил с собой.

Мужчина, возможно, покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись неосторожностью стражей порядка. Его мать отмечает, что он повесился на шнурках от обуви. Представитель Государственной полиции Эвита Галвиня указала, что у заключенных не может быть с собой предметов, при помощи которых они могут нанести вред себе или другим людям.

В связи с произошедшим возбуждено дисциплинарное дело. Бюро внутренней безопасности МВД начало расследование, теперь дело передано в государственную прокуратуру.

Прокурор Каспар Чима указывает, что мужчина совершил самоубийство в изоляторе на площадке для прогулок. Бюро внутренней безопасности передало дело для начала уголовного преследования, против одного должностного лица Государственной полиции было выдвинуто обвинение в бездействии, повлекшем за собой тяжкие последствия, а также в служебном подлоге.

Дело передано Земгальскому районному суду.

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