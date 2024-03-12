В пенсионерку чуть не попала бутылка. В Пурвциемсе молодежь развлекается и угрожает соседям

"Скорее всего, причиной пожара стали неосторожные люди, сбрасывающие с верхних этажей горящие окурки, а также бутылки и прочий хлам. В любом случае, жители дома регулярно сообщают о том, что группы молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет постоянно веселятся на верхних этажах. И последствия этих развлечений особо прогнозировать нельзя", - рассказал передаче сын жительницы дома Хелены Ивар.

87-летняя мать Ивара во второй половине дня 7 марта, спустя несколько дней после пожара, пережила действительно тревожный момент. Она шла домой из поликлиники, когда внезапно у ее ног приземлилась стеклянная бутылка. Возможно, она вылетела с 16-го этажа, где проходила молодежная вечеринка.

Такие инциденты происходят часто. Одной соседке повредили автомобиль.

Государственная полиция сообщает, что с сентября прошлого года в этот дом поступило девять вызовов, которые, впрочем, не были связаны с развлечениями молодежных компаний.

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