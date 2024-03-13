США отправят Украине первый за три месяца пакет помощи на $300 млн. Но Байден говорит, что "этого совсем не достаточно"

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

Недостаток боеприпасов

Украинские и западные официальные лица признают, что задержка с выделением американской военной помощи уже вредит положению Украины на поле боя.

В том числе Вооруженным силам Украины не хватает снарядов. На этой неделе американская телекомпания CNN сообщила со ссылкой на данные западной разведки, что сейчас Россия выстреливает около 10 тыс. снарядов в день — по сравнению с примерно 2 тыс., которые использует на фронте Украина. Сотрудник европейских спецслужб сообщил этому СМИ, что в некоторых местах на передовой ситуация еще хуже.

Кроме того, Украина потеряла значительное количество предоставленной Западом военной техники во время неудавшегося наступления летом 2023 года и нуждается в пополнении своего арсенала.

На фоне недостатка боеприпасов у Украины Россия продолжает наступление на нескольких участках линии фронта. В феврале армии РФ удалось взять город Авдеевка в Донецкой области, что стало первым значительным успехом российских военных за многие месяцы войны.

Во время пресс-конференции с Туском и Дудой Байден призвал конгрессменов действовать «пока не будет слишком поздно». «Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине. По моему мнению, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира», — заявил президент США.