Во вторник, 12 марта, российский оппозиционер, один из ближайших сторонников Алексея Навального, рассказал "Медузе" об угрозах, с которыми сталкиваются члены команды. Вечером того же дня на него напали, сообщает "Медуза".
Отвечая на вопрос "Медузы", какие риски существуют для команды Навального сейчас, Леонид Волков ответил, что высок риск того, что может быть совершено покушение.
"Ключевой риск сейчас - что нас всех поубивают. Ну а что, это очевидная довольно вещь", - сказал Леонид Волков.
По словам Волкова, сейчас в команде пересматривает протоколы безопасности.
Ранее сообщалось, что в Литве произошло нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова.
Как рассказала в соцсети Х пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, на Волкова напали около его дома - молотком разбили окно в машине и распылили в глаза газ.
Леонид Волков пытался отбиваться от нападавших дверью машины и ногами, рассказала "Агентству" Ярмыш. "Поэтому били куда попали — по ногам", - отметила она.
Нападение на российского оппозиционера прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление", - написал глава МИД в соцсети X.
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