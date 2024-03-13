Отвечая на вопрос "Медузы", какие риски существуют для команды Навального сейчас, Леонид Волков ответил, что высок риск того, что может быть совершено покушение.

"Ключевой риск сейчас - что нас всех поубивают. Ну а что, это очевидная довольно вещь", - сказал Леонид Волков.

По словам Волкова, сейчас в команде пересматривает протоколы безопасности.

Ранее сообщалось, что в Литве произошло нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

Как рассказала в соцсети Х пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, на Волкова напали около его дома - молотком разбили окно в машине и распылили в глаза газ.

Леонид Волков пытался отбиваться от нападавших дверью машины и ногами, рассказала "Агентству" Ярмыш. "Поэтому били куда попали — по ногам", - отметила она.

Нападение на российского оппозиционера прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление", - написал глава МИД в соцсети X.

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