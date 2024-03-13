Škoda Vagonka оборудует в новых поездах места для велосипедов

PV отмечает, что Škoda Vagonka предоставила возможность размещения двухколесных транспортных средств как горизонтально, так и вертикально.

Планируется, что на всех 32 новых электропоездах будут установлены стойки для велосипедов, рассчитанные на 12 велосипедов на поезд - по шесть стоек на вагон.

В компании говорят, что для согласования окончательного решения Škoda Vagonka предложит уточненное предложение возможных велосипедных стоек, которое позволит выбрать вариант крепления велосипеда.

После утверждения окончательного решения и согласования технического задания проекта примерно через два-три месяца начнется производство велосипедных креплений, а затем их постепенная установка в новых поездах.

Затраты, необходимые на изготовление и размещение держателей для велосипедов, планируется покрыть из финансирования фондов Евросоюза.

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