В каждой новой электричке оборудуют 8 велосипедных мест

В новых электропоездах Škoda нет держателей для велосипедов, поскольку они не были предусмотрены первоначальным проектом. Месяц назад Латвийское радио спросило руководителя Pasažieru vilciens, почему так происходит, но он так и не дал четкого ответа, сказав, что когда он вступил в должность, технические требования к поездам уже были определены.

Но поскольку велосипедисты и другие пассажиры испытывают неудобства из-за велосипедов, оставленных в разных местах поезда, Министерство сообщения собирается установить держатели для велосипедов.

Планируемая стоимость - 1,024 миллиона евро. Из них 85% поступит от Европейского союза. Оставшиеся 150 000 евро будут выделены из государственного бюджета.

Латвийское радио выяснило в министерстве, что держатели планируется установить на всех 32 новых электропоездах. В каждом поезде может быть восемь велосипедных держателей.

Стоимость одного держателя может составлять 4 000 евро.

Но парламентский секретарь Мнистерства сообщения Гирт Дубкевичс, не хочет спешить с точными цифрами, указывая, что это ориентировочная цена.