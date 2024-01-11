В каждой новой электричке оборудуют 8 велосипедных мест

Установка мест для велосипедов в новых электропоездах может стоить более миллиона евро. Во всех 32 новых поездах не позднее конца лета должны быть установлены держатели для велосипедов, таково требование Министерства сообщения. Большая часть расходов будет покрыта из фондов Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает портал Lsm.lv.
В новых электропоездах Škoda нет держателей для велосипедов, поскольку они не были предусмотрены первоначальным проектом. Месяц назад Латвийское радио спросило руководителя Pasažieru vilciens, почему так происходит, но он так и не дал четкого ответа, сказав, что когда он вступил в должность, технические требования к поездам уже были определены.
Но поскольку велосипедисты и другие пассажиры испытывают неудобства из-за велосипедов, оставленных в разных местах поезда, Министерство сообщения собирается установить держатели для велосипедов.
Планируемая стоимость - 1,024 миллиона евро. Из них 85% поступит от Европейского союза. Оставшиеся 150 000 евро будут выделены из государственного бюджета.
Латвийское радио выяснило в министерстве, что держатели планируется установить на всех 32 новых электропоездах. В каждом поезде может быть восемь велосипедных держателей.
Стоимость одного держателя может составлять 4 000 евро.
Но парламентский секретарь Мнистерства сообщения Гирт Дубкевичс, не хочет спешить с точными цифрами, указывая, что это ориентировочная цена.
"Я думаю, что не стоит смотреть на цену за штуку. Нужно смотреть на общую картину и на конечное решение, потому что цена может варьироваться от решения к решению. В то же время очевидно, что цена остается высокой. Я подчеркиваю, что если бы это было включено в первоначальную спецификацию, то цена была бы гораздо ниже. Если же она не включена, то мы имеем дело с проблемой, которая возникла. Мы нашли решение", - сказал Дубкевичс.
В настоящее время существует три варианта велосипедных держателей. Чтобы согласовать решение, министерство собирается на следующей неделе встретиться с ассоциациями, различными организациями, в том числе с ассоциацией "Город для людей", которая активно защищает права велосипедистов.
Представитель ассоциации Арманд Буманис не считает, что миллион евро на велосипедные стойки - это большие деньги.
"Нужно понимать, что сами поезда стоят совсем недешево. Любые изменения, которые можно внести, стоят довольно дорого, потому что недостаточно просто поставить велосипедные стойки, нужно вынести то, что есть на данный момент. С точки зрения велосипедиста, важно иметь возможность парковать велосипеды не только на крюках, как сейчас во многих местах в поездах, но и [чтобы можно было] заезжать на них в вагоны, потому что пожилых людей становится все больше и больше им трудно поднимать велосипед", - сказал Буманис.
Пока неизвестно, придется ли в новых поездах демонтировать сиденья для того, чтобы оборудовать велосипедные места.
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