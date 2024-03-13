Глава ассоциации семейных врачей об остановке продаж витамина Nateo D pilieni Forte

Семейные врачи практически никогда не рекомендуют пациентам использовать пищевые добавки для приема витамина D, рассказала семейный врач Лига Козловска, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Латвии.
Комментируя решение Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) приостановить распространение пищевой добавки Nateo D pilieni Forte, Лига Козловска заявила, что любой препарат, в том числе пищевая добавка, может быть токсичным, вредным для для здоровья при несоблюдении необходимых доз.
В данном случае поступило сообщение из Детской клинической университетской больницы (BKUS) о нескольких случаях интоксикации витамином D у детей, связанных с применением этого препарата. Случаев интоксикации среди взрослых пока не зарегистрировано.
Козловска подчеркнула, что семейные врачи практически никогда не назначают и не рекомендуют пациентам витамин D в виде пищевой добавки.
Люди покупают их сами, потому что это препарат, отпускаемый без рецепта. Между тем, семейные врачи выписывают рецептурные препараты для повышения уровня витамина D, особенно в период с зимы по весну или летом.
На основании ранее проведенных анализов в рецепте для каждого пациента указывается конкретная доза витамина D, которую необходимо принимать.
За последние месяцы в BKUS было диагностировано несколько случаев интоксикации витамином D, два из которых были особенно тяжелыми - с серьезными, опасными для жизни метаболическими нарушениями, говорится в сообщении больницы.
Врачи напоминают родителям быть осторожными при использовании витамина D3. Это означает использование точной профилактической или терапевтической дозы витамина D3, назначенной семейным врачом или специалистом, указанной в международных единицах или МЕ. Также как и другие лекарственные средства, витамин D3 следует хранить в недоступном для детей месте.
В BKUS утверждают, что витамин D3 необходим для роста и развития, а также для укрепления иммунной системы, поэтому призывают продолжать давать ребенку витамин D3, но уделять особое внимание дозе, рекомендованной врачом.
В больнице поясняют, что интоксикация витамином D3 имеет тенденцию проявляться неспецифически, подобно кишечным инфекциям. Ребенок может стать апатичным, потерять аппетит, может появиться тошнота, рвота, обезвоживание как у грудничков, так и у детей старшего возраста, но могут быть и запоры. Может появиться мышечная слабость.
Поскольку симптомы интоксикации витамином D3 неспецифичны, следует обратиться к семейному врачу. Если врач заподозрит интоксикацию витамином D3, он порекомендует следующий курс действий.
RUS TVNET уже сообщал, что продовольственно-ветеринарная служба (PVD) распорядилась остановить распространение пищевой добавки Nateo D pilieni Forte (жидкость в масле, доза 25 мг или 1000 SV в одной капле; номер партии - 262301) производства компании Sagitus, сообщают представители ведомства.
PVD проведет проверки, в том числе лабораторные, чтобы выяснить, не превышает ли концентрация витамина D указанную на упаковке пищевой добавки.
До завершения проверок PVD призывает отказаться от использования продукта.
PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.
В Sagitus агентству LETA подтвердили, что предприятие сотрудничает с PVD и приостановило продажу препарата.
По данным Firmas.lv, оборот Sagitus в финансовом году, который длился с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, составил 3,605 млн евро, прибыль - 967 890 евро. Sagitus зарегистрировано в 2000 году, его уставной капитал составляет 2840 евро. Компания в равных долях принадлежит Эвии Звайгзне и Петерису Звайгзне.
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