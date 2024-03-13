Глава ассоциации семейных врачей об остановке продаж витамина Nateo D pilieni Forte

Врачи напоминают родителям быть осторожными при использовании витамина D3. Это означает использование точной профилактической или терапевтической дозы витамина D3, назначенной семейным врачом или специалистом, указанной в международных единицах или МЕ. Также как и другие лекарственные средства, витамин D3 следует хранить в недоступном для детей месте.

В BKUS утверждают, что витамин D3 необходим для роста и развития, а также для укрепления иммунной системы, поэтому призывают продолжать давать ребенку витамин D3, но уделять особое внимание дозе, рекомендованной врачом.

В больнице поясняют, что интоксикация витамином D3 имеет тенденцию проявляться неспецифически, подобно кишечным инфекциям. Ребенок может стать апатичным, потерять аппетит, может появиться тошнота, рвота, обезвоживание как у грудничков, так и у детей старшего возраста, но могут быть и запоры. Может появиться мышечная слабость.

Поскольку симптомы интоксикации витамином D3 неспецифичны, следует обратиться к семейному врачу. Если врач заподозрит интоксикацию витамином D3, он порекомендует следующий курс действий.

RUS TVNET уже сообщал, что продовольственно-ветеринарная служба (PVD) распорядилась остановить распространение пищевой добавки Nateo D pilieni Forte (жидкость в масле, доза 25 мг или 1000 SV в одной капле; номер партии - 262301) производства компании Sagitus, сообщают представители ведомства.

PVD проведет проверки, в том числе лабораторные, чтобы выяснить, не превышает ли концентрация витамина D указанную на упаковке пищевой добавки.

До завершения проверок PVD призывает отказаться от использования продукта.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

В Sagitus агентству LETA подтвердили, что предприятие сотрудничает с PVD и приостановило продажу препарата.

По данным Firmas.lv, оборот Sagitus в финансовом году, который длился с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, составил 3,605 млн евро, прибыль - 967 890 евро. Sagitus зарегистрировано в 2000 году, его уставной капитал составляет 2840 евро. Компания в равных долях принадлежит Эвии Звайгзне и Петерису Звайгзне.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!