Гарри Каспаров: Путин понимает только силу

Оппозиционер и сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров призвал западные страны принять более жесткие меры в отношении Кремля из-за войны РФ против Украины и гибели российского оппозиционного политика Алексея Навального. "Террористический режим в России понимает лишь силу", - заявил он в интервью агентству AFP на полях Всемирного конгресса свободы, проходившего во вторник, 12 марта, в Вашингтоне.

"Убийство Навального - это новая веха" в подавлении инакомыслия в России, сказал Каспаров, раскритиковав западные страны за слабую реакцию на гибель российского политика в колонии за Полярным кругом. Президент США Джо Байден "обещал разрушительные последствия (в случае смерти Навального. - Ред.). И где эти разрушительные последствия?" - задался вопросом Каспаров. Он также раскритиковал блокирование в Конгрессе США дополнительного пакета помощи Украине на 60 млрд долларов. "К сожалению, Запад отстает, и любая продемонстрированная им слабость - это приглашение для Путина к еще большей агрессии", - констатировал сооснователь Форума свободной России.