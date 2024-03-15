Гитарист "Би-2" Андрей Звонков о публике в Риге, новом доме и возвращении в РФ

О Юрмале он знает, что там находится грузинский ресторан с очень вкусной кухней. Живущий в Латвии музыкант и продюсер Дмитрий Ланской ему рассказывал, что туда постоянно приезжает обедать Евгений Чичваркин, когда бывает в Латвии.

Новости о заключении группы "Би-2" в Таиланде попали в заголовки новостных порталов по всему миру. Поклонники с замиранием сердца следили за судьбой музыкантов. В беседе с RUS TVNET Андрей Звонков подчеркнул, что никто не догадывался, что что-то подобное может произойти:

"Вообще никаких подозрений и опасений не было, совсем. Это было как снег на голову посреди лета. Все было хорошо, прекрасно. И даже сам процесс, когда нас потихонечку, постепенно вели в эту тюрьму на разных этапах - здесь нужно разобраться в полицейском участке, что мы не виноваты, потом нужно пойти заплатить штраф, и потом, в конце концов, оказываешься вообще за решеткой, без телефона, без связи. И непонятно, сколько это будет продолжаться. Такие вот впечатления".