Гитарист "Би-2" Андрей Звонков о публике в Риге, новом доме и возвращении в РФ

Портал RUS TVNET созвонился с гитаристом группы "Би-2" Андреем Звонковым на следующий день после его концерта во Дворце культуры ВЭФ 12 марта. В беседе музыкант поделился своими впечатлениями, рассказал об отъезде из РФ, заключении в Таиланде и новом доме в Черногории.
"Рижская публика очень внимательная, очень образованная, культурная. Мы потом после концерта пообщались, поговорили, были заданы вопросы очень по делу. Все приятно, красиво и тепло", - сказал Андрей Звонков после концерта во Дворце культуры ВЭФ.
Это был уже второй сольный концерт музыканта в Латвии. Первый состоялся 9 сентября 2023 года в Юрмале. В рамках фестиваля Pacificatio, который создавали продюсер Екатерина Ланская и Мишель Шехурина.
Мероприятие проходило в здании Дубултской лютеранской церкви:
"В этом мероприятии уникально было то, что сломалась стойка от микрофона, и пока звукорежиссер поехал искать новую стойку на замену, мы с Катей поняли, что никакой микрофон не нужен. Можно играть просто акустику на гитаре без дополнительного усиления звука. И я действительно играл концерт без всяких дополнительных усилений - просто акустическая гитара и собор со своим холлом, акустикой и звуком".
Звонков признался, что он гастролирует с 90-х и бывал в Юрмале неоднократно.
"Это впечатление от такого прекрасного провинциального города, но очень при этом такого со своей древностью, со своей большой, глубокой историей и морем и соснами. И очень тихое место. И там, наверное, здорово отдыхать подольше. Я просто больше одного дня там не был, один-два дня и все. И так каждый раз. А так, чтобы знать город лучше, нужно, конечно, провести хотя бы недельку, месяц", - признается музыкант.
О Юрмале он знает, что там находится грузинский ресторан с очень вкусной кухней. Живущий в Латвии музыкант и продюсер Дмитрий Ланской ему рассказывал, что туда постоянно приезжает обедать Евгений Чичваркин, когда бывает в Латвии.
Новости о заключении группы "Би-2" в Таиланде попали в заголовки новостных порталов по всему миру. Поклонники с замиранием сердца следили за судьбой музыкантов. В беседе с RUS TVNET Андрей Звонков подчеркнул, что никто не догадывался, что что-то подобное может произойти:
"Вообще никаких подозрений и опасений не было, совсем. Это было как снег на голову посреди лета. Все было хорошо, прекрасно. И даже сам процесс, когда нас потихонечку, постепенно вели в эту тюрьму на разных этапах - здесь нужно разобраться в полицейском участке, что мы не виноваты, потом нужно пойти заплатить штраф, и потом, в конце концов, оказываешься вообще за решеткой, без телефона, без связи. И непонятно, сколько это будет продолжаться. Такие вот впечатления".
В Ригу Андрей Звонков и группа "Би-2" вернутся 15 июня, чтобы дать большой концерт на Wondersala в рамках тура "Аллилуйя".
Сейчас Андрей со всей семьей обосновался в Черногории, в городе Будва. Он предполагает, что его возвращение в РФ возможно, но только "в случае безопасности для меня и моей семьи".
Звонков не скрывает, что он скучает по родине.
"Я очень люблю Россию, очень люблю Москву. Я там родился", - говорит музыкант. В России они с супругой купили и недавно отремонтировали дом. Теперь за всем присматривают соседи и родные.
Что касается "президентских выборов" в РФ, которые пройдут 17 марта, то Андрей Звонков не знает, что ему делать. В Будве ему проголосовать негде, а электронно это не удается из-за того, что они с супругой прописаны за городом:
"У меня даже нет возможности проголосовать онлайн, потому что мне пришла СМС, что можно по какому-то там сервису проголосовать онлайн, но только с московской пропиской [...]. У меня жена пыталась поучаствовать в этом гражданском мероприятии. У нее не получается. Она тоже не будет голосовать, не выходит, потому что сайт просто слетает. Я даже не представляю, что делать".
Напомним, вдова Алексея Навального Юлия Навальная призвала граждан России принять участие в объявленной оппозицией акции "Полдень против Путина", а именно прийти к избирательным участкам в основной день голосования на "президентских выборах" - 17 марта - одновременно в 12:00. "Если мы придем одновременно, наш голос прозвучит громче", - сказала она в видеообращении, опубликованном в среду, 6 марта, на YouTube-канале "Алексей Навальный".
Государственная полиция в Латвии 17 марта будет работать в усиленном режиме и обязуется без малейшей жалости пресекать любые действия по прославлению осуществляемой Россией агрессии.
Галерея: Андрей Звонков в Дубултской лютеранской церкви (фестиваль Pacificatio)
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