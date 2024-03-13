Нападение на Леонида Волкова, близкого соратника покойного Алексея Навального, в Вильнюсе, скорее всего, является операцией, организованной и проведенной Россией, заявили в среду, 13 марта, в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ).
"Вероятно, что нападение на сотрудника ФБК (Фонда борьбы с коррупцией - BNS) Леонида Волкова в Вильнюсе 12 марта 2024 года - это операция, организованная и проведенная Россией, цель которой - остановить реализацию российских оппозиционных проектов, связанных с предстоящим недемократическим президентскими выборами в России", - говорится в комментарии ДГБ СМИ.
Разведка называет вероятными сценарии, в которых вероятность составляет от 50 до 75%.
По данным ДГБ, кремлевский режим рассматривает оппозиционный Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) как наиболее опасную оппозиционную силу, способную оказать реальное влияние на внутренние процессы в России.
Галерея: Нападение на Леонида Волкова в Литве
По данным литовской разведки, Кремль регулярно собирает информацию о членах организации, проживающих за рубежом, и организует нападения, ставящие под угрозу их жизнь или здоровье.
"Список потенциальных объектов операции очень широк: политики и общественные деятели, активно действующие против правящего кремлевского режима, их имущества, исторических памятников, символов государственности, объектов инфраструктуры, культурных и образовательных учреждений", - говорится в сообщении ДГБ.
По данным ведомства, с весны 2023 года структуры кремлевского режима активно проводят психолого-информационные операции против стран Балтии, в том числе кинетические действия.
По данным разведки, эти операции направлены на создание паники в обществах стран Балтии и прекращение невыгодной кремлевскому режиму деятельности.
"Исполнителями кинетических акций психолого-информационных операций, организуемых Россией, зачастую являются лица, завербованные в социальных сетях. Мотивами совершения данных преступных действий могут быть идеологические установки или предложенное денежное вознаграждение", - указывает департамент.
В рамках досудебного расследования нападения, проводимого Бюро Криминальной полиции Литвы, ДГБ сотрудничает и обменивается информацией с компетентными органами.
На Волкова напали вечером во вторник, 12 марта, на улице Жуведру в Вильнюсе, в машине, недалеко от его дома. Пресс-представитель Навального Кира Ярмыш сообщила, что нападавший разбил окно автомобиля, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для отбития мяса. У Волкова была сломана рука, ушибы ноги.
По данному инциденту начато досудебное расследование. Подозреваемые пока не установлены.
Власти Литвы решат, усиливать ли защиту российских оппозиционеров, проживающих в стране.
Полиция продолжает работу у дома Волкова в Вильнюсе
У дома Леонида Волкова в Вильнюсе всю ночь работала литовская полиция, а днем в среду сотрудники полиции продолжили свои процессуальные действия.
"Должностные лица работали со вчерашнего вечера, работали всю ночь и продолжают работать. Они работают везде, в офисах, на месте происшествия, в прилегающих района", - рассказал BNS представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.
"Мы не будем комментировать детали расследования, пожалуйста, поймите, что оно деликатное, и когда будет чем поделиться, мы это сделаем", - добавил он.
По данным фотографа BNS находящегося месте, должностные лица обыскивают окрестности дома Волкова на улице Жуведру, а также оцепили лентой более обширную территорию, в том числе часть прилегающей рощи. Всего на месте находятся не менее дюжины полицейских машин.
Содействие полиции оказывают представители Союза стрелков, однако они сообщили BNS, что не могут комментировать свои действия, и призвали обратиться за информацией в полицию.
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