По данным разведки, эти операции направлены на создание паники в обществах стран Балтии и прекращение невыгодной кремлевскому режиму деятельности.

"Исполнителями кинетических акций психолого-информационных операций, организуемых Россией, зачастую являются лица, завербованные в социальных сетях. Мотивами совершения данных преступных действий могут быть идеологические установки или предложенное денежное вознаграждение", - указывает департамент.

В рамках досудебного расследования нападения, проводимого Бюро Криминальной полиции Литвы, ДГБ сотрудничает и обменивается информацией с компетентными органами.

Леонида Волкова доставляют в больницу после нападения в Литве Фото: AFP/SCANPIX

На Волкова напали вечером во вторник, 12 марта, на улице Жуведру в Вильнюсе, в машине, недалеко от его дома. Пресс-представитель Навального Кира Ярмыш сообщила, что нападавший разбил окно автомобиля, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для отбития мяса. У Волкова была сломана рука, ушибы ноги.

По данному инциденту начато досудебное расследование. Подозреваемые пока не установлены.

Власти Литвы решат, усиливать ли защиту российских оппозиционеров, проживающих в стране.

Полиция продолжает работу у дома Волкова в Вильнюсе

У дома Леонида Волкова в Вильнюсе всю ночь работала литовская полиция, а днем ​​в среду сотрудники полиции продолжили свои процессуальные действия.

"Должностные лица работали со вчерашнего вечера, работали всю ночь и продолжают работать. Они работают везде, в офисах, на месте происшествия, в прилегающих района", - рассказал BNS представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

"Мы не будем комментировать детали расследования, пожалуйста, поймите, что оно деликатное, и когда будет чем поделиться, мы это сделаем", - добавил он.

По данным фотографа BNS находящегося месте, должностные лица обыскивают окрестности дома Волкова на улице Жуведру, а также оцепили лентой более обширную территорию, в том числе часть прилегающей рощи. Всего на месте находятся не менее дюжины полицейских машин.

Содействие полиции оказывают представители Союза стрелков, однако они сообщили BNS, что не могут комментировать свои действия, и призвали обратиться за информацией в полицию.

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