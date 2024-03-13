На этот раз диктатор пожаловался на обман в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Нас много раз обманывали, теперь мы будем договариваться [с Западом] только на основе жестких гарантий безопасности", - заявил диктатор в интервью. Не совсем понятно, какие гарантии безопасности имел в виду Путин.

Ранее, в феврале, в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону Путин посетовал, что Запад все время обманывает Россию. "Нас обманули, когда сказали, что НАТО не будет расширяться на Восток. Нас просто водили за нос", - сказал тогда Путин.

Следует добавить, что нет никаких свидетельств того, что Россия когда-либо получала какие-либо официальные обещания о том, что НАТО не будет расширяться на восток.

В прошлом году на "обман" со стороны Запада Путин также жаловался 18 января, 21 февраля, 14 марта, 30 мая, 13 июня, 8 июля и 4 сентября.

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