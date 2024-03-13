Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения

Диктатор сказал, что Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения, а ее войска постоянно находятся в состоянии боевой готовности.

Он добавил, что Россия не планирует использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Применение Россией ядерного оружия возможно, если речь идет о ее существовании или независимости.

"У нас есть свои принципы. Они говорят, что мы готовы применять, в том числе, любое оружие, если речь идет о существовании российского государства, причинении вреда нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей стратегии, мы ее не меняли", - заверил Путин.

Он также подчеркнул, что ядерная триада России является самой современной в мире.

Следует добавить, что для Путина практически все, что есть в России, является самым современным в мире, "не имеющим аналогов".

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