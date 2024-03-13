Линду Мурниеце преследовали навязчивые мужчины

Бывший министр внутренних дел признается, что номер ее телефона не является и никогда не был секретом. "Сейчас это также общедоступно, и я совершенно не против телефонного звонка для консультации, но не в субботу вечером и не в такой настойчивой форме. Эти навязчивые люди не боятся ни предупреждающих знаков на обочине дороги, ни моей собаки, ни пистолета.

Ведь вся Латвия знает, что у меня дома есть пистолет и что я умею не только его держать, но и стрелять.

Я, конечно, никого не собираюсь застрелить, но лучше не испытывать мое терпение", - напоминает Мурниеце.

В настоящее время Линда самостоятельно проживает в своем имуществе и осознание того, что на пороге в любое время суток может появиться незнакомец, пугает. "После последнего инцидента я связалась с охранной компанией, с которой у меня уже есть контракт, и сейчас мы работаем вместе, чтобы понять, что еще нужно, чтобы я чувствовала себя в безопасности на своей территории", - говорит Линда.

Больше информации в номере Privātā Dzīve от 12 марта.

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