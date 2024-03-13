Линду Мурниеце преследовали навязчивые мужчины

Экс-политик и предпринимательница Линда Мурниеце недавно дала интервью программе Латвийского радио Laikmeta kruspunktā. Вечером того же дня один из слушателей буквально начал преследовать Линду, сообщает издание Privātā Dzīve.
Поздно вечером в субботу неизвестный мужчина начал звонить Мурниеце, приглашал встретиться, говоря, что "разговор будет об интервью". В воскресенье позвонил снова, чтобы договориться о времени встречи. Линда, не желая разговаривать и тем более встречаться с незнакомцем, вежливо отказалась, и тут же заблокировала номер звонившего.
"Однако оказалось, что я не заблокировала номер в WhatsApp. В воскресенье от него снова пришло сообщение о встрече.
Когда я ясно дала понять, что не хочу ни с кем встречаться, он ответил, чтобы я берегла своих близких. Это уже начало звучать как угроза", - делится пережитым Линда.
Не успев оправиться от этого неприятного сообщения, её ждал ещё более неприятный сюрприз.
Поговорить об интервью захотел ещё какой-то мужчина. Он оказался наглее прежнего, потому что в воскресенье днем без приглашения пришел к самой двери дома Линды, хотя на въезде висели таблички о частной собственности. "Я не думаю, что эти два случая имеют прямую связь с моим интервью. Оно просто сработало катализатором для тех, кто обо мне забыл", - размышляет Линда.
Бывший министр внутренних дел признается, что номер ее телефона не является и никогда не был секретом. "Сейчас это также общедоступно, и я совершенно не против телефонного звонка для консультации, но не в субботу вечером и не в такой настойчивой форме. Эти навязчивые люди не боятся ни предупреждающих знаков на обочине дороги, ни моей собаки, ни пистолета.
Ведь вся Латвия знает, что у меня дома есть пистолет и что я умею не только его держать, но и стрелять.
Я, конечно, никого не собираюсь застрелить, но лучше не испытывать мое терпение", - напоминает Мурниеце.
В настоящее время Линда самостоятельно проживает в своем имуществе и осознание того, что на пороге в любое время суток может появиться незнакомец, пугает. "После последнего инцидента я связалась с охранной компанией, с которой у меня уже есть контракт, и сейчас мы работаем вместе, чтобы понять, что еще нужно, чтобы я чувствовала себя в безопасности на своей территории", - говорит Линда.
Больше информации в номере Privātā Dzīve от 12 марта.
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